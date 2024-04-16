邦克列酸中央無檢驗標準 議員轟：中央食安33億花去哪
寶林茶室食安風暴背後直指邦克列酸中毒，但中央迄今卻未給各地方政府檢驗指引，北市議員批，中央食安計畫花了33億，連檢驗標準都沒有，難道北市只能自求多福？衛生局回應，中央的確未公布檢驗標準，但北市已有邦克列酸標準品，至少能驗300人次。
議員汪志冰在北市警政衛生委員會指出，邦克列酸必須要有檢驗標準，否則無法依循；議員秦慧珠也說，目前邦克列酸的標準品的數量，以及能夠檢驗的量能是否足夠？
衛生局表示，衛福部相關網站尚未公告邦克列酸的檢驗標準，不過，北市已有邦克列酸0.5c.c.的標準品，能夠至少驗300人次，後續也會再和藥廠訂購有1c.c.進貨，但邦克列酸是在特定環境才會生成，因此不是每個品項都要檢驗，會和台大法醫所學習檢驗標準並參考文獻。
衛生局也說，食藥科在4月3日的專家會議上討論是否將邦克列酸列為常規檢驗項目，專家認為這次案件特殊，且邦克列酸要在特殊環境才能存活，台灣環境要產生不是很容易，但仍會儘速建立檢驗方法。
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