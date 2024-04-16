地震後險釀限電風暴 朱立倫：新內閣一定要嚴肅面對

全台電力拉警報，最後驚險救回。國民黨主席朱立倫今天表示，錯誤的政策比貪汙更可怕，缺電的問題已經是常態，但民進黨就是看不見聽不見，也不願意去對，新任的內閣一定要嚴肅面對，不要再用意識形態，不要再用錯誤的政策傷害台灣的經濟。

媒體報導，和平電廠403地震損壞機組未修好，加上中火2部機組破管，大潭新8號號機組竟也傳跳機，再少百萬瓩，全台電力拉警報，備轉容量率竟掉到僅剩2.8%，引發台北、基隆差點限電。

朱立倫今中午出席公教軍警消聯合總會第四屆第一次會員大會暨新任總會長交接典禮。他在會前受訪表示，國民黨的立場就是一切以台灣為優先，以經濟發展為優先，大家共同正面來面對缺電的問題。

此外，地方公職6場補選上周出爐，國民黨拿下5席。朱立倫表示，國民黨就是這樣一步一腳印深耕基層，不但堅持努力做自己，也相信自我的努力，最後一定能夠壯大。這一次要非常謝謝基層的努力，在各個縣市都拚盡全力，用一步一腳印的結果，獲得這次的勝利。

朱立倫也說，他要提醒賴清德新的政府，這一次的民意對民進黨是個警訊，如果還是看不見聽不到，甚至民進黨的發言人直接講說他們的民調還是最高的，「那選票不是最好的民調嗎？」