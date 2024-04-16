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賴清德接見巴拉圭參院議長 承諾深化邦誼合作

中央社／ 台北16日電

副總統賴清德今天接見巴拉圭參議院議長歐斐拉時表示，台灣願意深化與巴國邦誼合作，讓兄弟之邦發揮「兄弟同心，其利斷金」效果，守護民主自由的生活方式，自信面對各項挑戰，帶動台巴兩國繁榮發展，造福兩國人民福祉。

賴副總統上午在總統府接見巴拉圭參議院議長歐斐拉（Silvio Adalberto Ovelar Benítez）、參議院第二副議長阿瓦倫加（Hermelinda Alvarenga，另譯：阿瓦蓮嘉）及參議員狄亞士（Pedro Alejandro Díaz，另譯：迪亞斯）等一行人。

賴副總統表示，去年8月擔任總統蔡英文特使，赴巴拉圭參加總統潘尼亞（Santiago Peña，另譯：貝尼亞）的就職典禮，期間曾與歐斐拉聚餐，時隔8個月後能與歐斐拉在台灣重逢，內心感到非常開心、備感親切，也歡迎阿瓦倫加、狄亞士訪台，2人都是重量級國會議員，也是參議院台巴友好委員會的成員，感謝長期對台巴友誼所做的努力與貢獻。

賴副總統指出，感謝潘尼亞以及巴拉圭參、眾兩院，在台灣0403地震時，對台灣的關心與支持，他記得去年出席潘尼亞總統就職典禮時，所到之處都受到熱烈歡迎，令他感到溫暖，也見證台巴兩國邦誼鞏固，人民感情非常熱烈。

賴副總統指出，潘尼亞在總統就職演說重申，中華民國台灣與巴拉圭共和國共享民主、自由、人權等價值，是兄弟之邦，近期潘尼亞與巴國政府以具體行動，堅定支持台灣國際參與，在聯合國大會總辯論、聯合國氣候變化綱要公約締約方大會、國際刑警組織大會等場合，都為台灣仗義執言。

賴副總統表示，他與蕭美琴將於5月20日正式就任中華民國第16任正副總統，承諾台灣願意深化與巴國的邦誼合作，讓兄弟之邦情誼能發揮「兄弟同心，其利斷金」的效果，堅定守護民主自由的生活方式，自信面對世界各項挑戰，同時也帶動台巴兩國繁榮發展，造福兩國人民福祉，他邀請潘尼亞、歐斐拉來台參加總統就職典禮，增進兩國感情。

歐斐拉表示，巴拉圭人民對台灣的情感是最真誠的，絕對不是機會主義的展現，巴拉圭人非常感謝長達67年來，兩國不曾間斷的情誼，以及非常密切的合作關係，深信未來兩國關係會更加密切深化。

歐斐拉說，現實主義的時代，所有國家都以利益掛帥，但是巴拉圭不一樣，因為對巴拉圭人來說，情感、承諾、價值至為重要，巴拉圭一定會繼續深化雙邊關係，以及相互情感。

兄弟 巴拉圭 潘尼亞

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