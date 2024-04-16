新聞眼／藍白快刀立法 更要根除陋習

立法院朝野昨大戰國會改革法案，藍綠角色互換，民進黨變「在野黨」，在委員會上使出會議詢問、程序發言，還提了四十多次散會動議，杯葛花招百出。國民黨聯手民眾黨，在一片混亂中，強行將法案送出委員會，一吐八年悶氣。不過，將法案倉促送出委員會，雖是對民進黨「以其人之道，還治其人之身」，但恐怕不是國人期待的國會改革手段。

國會改革攸關重大，在新國會上路後，就被國民黨、民眾黨視為重大優先法案，藍白分別在委員會開始前就對外誓言必過關。其中藍白都主張聽證權、調查權等，藍營更增訂官員藐視國會罪，就是有感於過去民進黨執政八年來，光電弊案、疫苗採購、缺蛋疑雲等一團迷霧，始終得不到真相，因此要趕在五二○賴清德上任前取得更高強度的監督武器，才能真正制衡執政黨。

委員會此次審查國會改革法案，總共開了三場公聽會、一場專案報告、一次審查，昨天算是第二次審查。據了解，國民黨團事前沙盤推演，吩咐所有藍營立委減少發言，護航法案通過；原本藍營一度想仿照過去綠營，直接提出「全案送朝野協商」快速過關，但深怕被貼上「半分忠」等罵名，因而作罷。最後在糾纏近七小時後，將法案送出委員會。

綠營在表決時，被藍白人數輾壓，數度氣得大罵國民黨「閹割質詢權」。不過，過去八年民進黨身為國會最大黨，審查年金改革、前瞻特別預算時，即經常將法案保留送朝野協商，還曾使出「本次會議不再處理散會動議」等大絕招，藍營昨天「有樣學樣」，站在朝野攻防角度，也是「剛好」而已。

只是，國會既然要改革，就不能「好的不學，盡學壞的」。立法院難得迎接國會改革修法時刻，涉及國家長遠制度，更應該充分討論，妥適立法。綠營過去審查法案，動輒強渡關山，立法品質令人不敢恭維；昨天藍白如法炮製，就怕後續協商若未能獲致共識，未來實際運用，恐再生爭議。例如，總統國情報告是否採「即問即答」，以及國會調查權發動時機、行使方式等細則，都有必要再加斟酌。

此外，要改革國會，不宜有樣學樣的，還有令人詬病的表決「代投」陋習。上周院會國民黨團不論忙中有錯或蒙混闖關，都該勇於面對。否則，就算在國會壓制了民進黨，卻由藍白聯手取而代之，絕非國人樂見，也會成為立法院長韓國瑜想要維持議事中立的燙手山芋。