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紐西蘭國會跨黨派友台小組訪台 蔡總統明天接見

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
總統府歡迎紐西蘭國會跨黨派友台小組來台訪問。圖／總統府提供
總統府歡迎紐西蘭國會跨黨派友台小組來台訪問。圖／總統府提供

總統府發言人林聿禪表示，總統府誠摯歡迎紐西蘭國會跨黨派友台小組來台訪問，蔡總統將於明日上午，於總統府內接見訪問團。

林聿禪說明，訪團此行由紐西蘭國會跨黨派友台小組訪台團團長穆尼(Joseph Mooney)議員、友台小組共同主席莉里(Ingrid Leary)議員率團，成員尚包括：烏分戴爾議員（Sam Uffindell）、佛斯特議員（Andy Foster）、史戴芬森議員（Todd Stephenson）、莎蕾莎議員（Jenny Salesa）。

林聿禪指出，近年來，印太區域的地緣政治與經濟面臨諸多挑戰，台海安全與全球和平與繁榮息息相關，更為當前國際社會高度重視的議題，感謝紐西蘭副總理兼外長彼得斯(Wisnton Peters)上月向中國外長王毅表達對南海及台海緊張情勢之關切，以及在本年2月1日首屆「紐澳外長及防長聯席會議」（ANZMIN）聯合聲明重申台海和平穩定之重要性。

林聿禪表示，台灣與紐西蘭共享民主、自由及法治等普世價值，更互為重要的貿易夥伴，自2013年簽訂「台紐經貿合作協定」(ANZTEC)後，兩國經貿投資日益密切。期盼未來兩國持續深化各領域友好關係，共同為印太區域的和平穩定及繁榮貢獻力量。

紐西蘭 總統府發言人 議員

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