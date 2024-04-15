【重磅快評】操作韓國瑜不中立？綠營恐怕白費力氣

立法院上周五表決議案爆爭議，人在中國大陸參訪的國民黨立委盧縣一被發現也有「投票」，藍委指可能是議事人員認錯人，盧今天現身表示「可能議事人員對我們的認識不深」。事件真相為何？仍待釐清。不過，民進黨卻抓住機會猛批，並消遣盧縣一「隔空投票」，還硬扯韓國瑜、江啟臣打破「正副議長中立化」，這就過頭了。

盧縣一未出席上周五立法院會表決，卻有投票紀錄，民進黨立法院黨團指為重大議事瑕疵，要求立法院長韓國瑜徹查。盧縣一今天受訪表示，他9日到中國大陸參加海峽兩岸少數民族交流活動，12日晚間才返台，他不知道為何會有投票紀錄；至於是不是議事人員認錯？盧表示，他的膚色程度屬於2B級的，比較不可能，不過，乍看之下，確實也有可能被錯認，「可能議事人員對我們的認識不深」。

盧縣一拿膚色自嘲，但也不排除有人錯認，藍委徐巧芯即提出一個版本，指議事人員可能看到戴著口罩的丁學忠，誤以為是盧縣一，因為有一點像，帶著口罩又遮掉一大半臉，議事人員就插了盧縣一那張卡片....。徐的說法有待進一步調查釐清，但民進黨當然不會接受，民進黨發言人卓冠廷即批國民黨甩鍋議事人員分不清丁學忠跟盧縣一，還要國民黨立委不要隔空串證。

民進黨的質疑確實有討論空間，盧縣一、丁學忠都是新科立委，議事人員未必能清楚辨識兩人，如果還戴著口罩，難度更高。但議事人員如果錯認丁學忠為盧縣一，誰去插盧的表決卡？誰去按盧的表決器？調出監視器很快就可以得到答案，並非難事。

不過，卓冠廷進一步延伸，指盧縣一「被投票」影響甚大，造成第一案表決平手，導致讓後來立法院副院長江啟臣打破「正副議長中立化」加入投票，韓國瑜在最後投下關鍵一票，質疑國民黨倡議的國會改革「正副議長中立」，這個說法恐怕就有問題了。

根據立法院職權行使法第六條規定，「立法院會議之決議，除法令另有規定外，以出席委員過半數之同意行之；可否同數時，取決於主席」。換句話說，表決平手的情況下就由主席裁決，主席就是院長，韓國瑜投下關鍵一票並無疑義，副院長江啟臣當時並非主席，加入投票也沒有問題，所謂「正副議長中立化」根本不是議題。

事實上，主席加入表決也有前例，例如2001年立法院程序委員會同票，交付表決，朝野票數相同，當時的院長王金平就投下贊成票交給內政委員會。2012年在野黨提出禁止美牛進口，重付表決時，王金平也投下關鍵的反對票。兩次投票都沒有院長不中立的質疑，民進黨這次要操作韓國瑜、江啟臣不中立，恐怕是白費力氣，何況韓國瑜是針對程序投票，更無違反中立的問題。