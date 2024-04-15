防兒少性剝削 衛福部建議增「付費觀覽性影像加以處罰」條文

大量非法偷拍的性影像流竄的偷拍論壇，藝人黃子佼也被爆出是高級會員，立法院社福及衛環委員會今聚焦此事，多名立委質詢時都提到，「金流」會是這類犯罪事件的重要關鍵，也認為衛福部應該要主動巡查相關網站。衛福部表示，兒童及少年性剝削防制條例中，會建議增加「付費觀覽性影像加以處罰」相關條文，並主動巡查相關網站。

民進黨立委黃捷指出，偷拍論壇的主謀「老馬」，在2020年就被發現，高雄地方法院判決4個月，但對於真實姓名等資訊均不詳，但追查4年卻仍不斷有先的受害者出現。

黃捷說，偷拍論壇有4個收款錢包，3244筆交易到這個收款錢包，共有89萬泰達幣，折合新台幣約2800萬，這些金流已經匯到111個錢包，這些可能就是販賣或協助拍攝的，所以掌握金流非常重要，但案子過4年，有無分析虛擬貨幣相關金額？法務部檢察司副司長簡美慧說，個案由檢察官偵查中，法務部無法介入。

國民黨立委洪孟楷說，兒少性剝削條例已經修法，但刑責、罰款不足以嚇阻，多名立委也說，要加重刑期與相關罰鍰。衛福部長薛瑞元對此表示認同，但仍有幾點需要聚焦。第一，針對「封網」程序，這次運作上就發現，遵循施行細則的情況下會比較慢，要做修正。

第二，是對於兒童及少年性剝削防制條例第44條，對觀覽兒少性影像的處罰，薛瑞元說，目前的罰則，是對於真實的人而非性影像觀覽，會建議評估，增加「付費觀覽性影像加以處罰」的相關條文；第三則是主動巡查網站。

洪孟楷表示，相關部門要比犯罪者更快速，並認為應成立兒少性剝削專責單位，並建立兒少犯罪資料庫，同時公布嚴重情節犯罪加害者的姓名與照片，就像毒品製造、販售與持有的刑責不同，薛瑞元表示，這還要跟內政部、法務部等相關部會討論，但罪責較高的，可以往這個方向研擬。

民進黨立委洪申翰則指出，現在台灣連不上該論壇，到底是因為封網，還是為了避風頭都有可能，且大家都心理有數，這樣的網站可能變形再出現。

洪申翰詢問，對於預防這樣的網站重出江湖，有什麼主動巡查對策？薛瑞元說，這部分已經詢問過專家，在技術上可行，但應該要有委託案委託民間巡查。洪申翰說，如果一個星期後就出現，是否來得及？薛瑞元表示，可能來不及，需要經過行政程序。

洪申翰表示，和檢察官等專業人士談過，認為應從4大方面著手：對於網路犯罪，除了「根本查緝被告」也要兼顧「迅速防止損害」；對於網路治理，崇尚自由的同時也必須注意「防止非法濫用」；域名扣押是查緝網路犯罪的手段之一，但絕對不是唯一手段，即時阻斷、屏蔽才上策；犯罪防治不只是檢警的事情，電信、網路監理機關，應發揮更強大的監理功能，個別領域主管機關應更積極介入。

國民黨立委王育敏說，性影像處理中心影像移除成功率86.7%，未成功的原因為何？數位部資源司副司長曾文方說，一部分是因為網站架設在國外，將努力精進回應策略區（RPZ）機制，按照現行法令，封網之後一般民眾接觸非法網站這條路是賭上了。

王育敏追問，如果使用虛擬私人網路（VPN）要如何處理？曾文方指出， 技術上目前最快能做的，是停止解析網站；王育敏指出，目前國內有2家主要VPN業者，如無因應對策，擔心有心人，透過VPN一樣可以成為會員、收藏、觀看瀏覽不當影片，要如何處理？

曾文方表示，目前各部會與國際上，對VPN都未納管，必須要再研究技術上如何執行，王育敏說，希望數位部在這件事不要太被動，對於社群媒體可能成為的漏洞，也要好好討論，並要求教育部，應研擬將兒少性剝削的內容列入課綱。