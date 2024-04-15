黨部主委是誰的「代理人」？ 郭國文與陳亭妃網路隔空交火

民進黨地方黨部主委改選今起受理領表登記，立委陳亭妃今早臉書強調，應跳脫推「代理人」舊思維，被外界視為台南市黨部主委熱門人選的立委郭國文中午在臉書上說，「黨部主委是黨的代理人，不是誰的代理人」，陳、郭雖未公開點名，在網路隔空交火，頗有互別苗頭態勢。

民進黨南市下屆主委選舉，引起外界關注，不少綠營支持者擔心恐演變成正國會與新潮流在南市「內戰」，正國會昨晚傳出不推派人選，陳亭妃今早也在臉書聲明，強調不會推任何所謂的「代理人」出來選主委，民進黨要虛心爭取人民支持，而非主委帶隊「黨內互打」，這對台南政治發展是不公平的。

陳亭妃表示，大家似乎都把5月的主委改選看做是2026的前哨戰，「真的是劃錯重點了」，且也太沉重，黨部主委的責任是要為每一位黨員服務，而不是為某個人服務，加上地方主委跟黨主席一樣是公共財，「不是可以拿著黨的資源為誰橫著幹，甚至殺無赦」。

郭國文今中午也在臉書發文稱「黨部主委是黨的代理人，不是誰的代理人！」，雖未直接點名陳亭妃，不少綠營支持者視為回應陳上午所謂「代理人」看法，一來一往論述對民進黨基層發展看法。

郭國文在臉書提到，民進黨向來以派系文化生存，這是免不了的事，如果派系之間可以良性競爭，那民進黨就可以成長壯大。但如果派系只剩下惡鬥，且不斷用指桑罵槐的方式，硬貼黨內同仁標籤，就只會造成黨內傷害，這樣的手法成就不了大局。

郭指出，不只是黨部主委，任何黨公職都不該是任何人的代理人，即便有派系的包袱，依舊可以有公平表現，他指出，2004年曾擔任台南黨部主委，當時公正性可受公評，也可受檢驗。

郭國文說，自己從1988年投入學運至今，超過36年政治資歷，更在2008年民進黨跌入谷底時擔任黨部主委；2019年民進黨再次陷入苦戰時，投入台南立委補選，為黨鞏固關鍵席次，擋下韓流入侵台南，深知接下來的路，對民進黨而言，絕對不會輕鬆。

他表示，台南市黨部主委這個位置，不只是要鞏固賴清德主席本命區，更是要確保目前朝小野大局面中，民進黨能夠守住民主聖地的關鍵一員，所承擔的責任與使命絕對不是「代理人」這種小格局，如果只是想當代理人，那就不應該參選黨部主委，做小這個職位！