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防兒少性剝削網站重現 立委要求跨部會開會因應

中央社／ 台北15日電
民進黨立委洪申翰表示，4月10日下午衛福部發文給數位部封鎖「創意私房」網站，但其實當天中午就已連不上，大家心裡都有數，這個網站隨時可能變形再次出現，衛福部、數位部、警政署須有主動巡查對策，並要有更快速方式處理。聯合報系資料照片
民進黨立委洪申翰表示，4月10日下午衛福部發文給數位部封鎖「創意私房」網站，但其實當天中午就已連不上，大家心裡都有數，這個網站隨時可能變形再次出現，衛福部、數位部、警政署須有主動巡查對策，並要有更快速方式處理。聯合報系資料照片

兒少性影像在網路流竄問題受社會關注。民進黨立委洪申翰今天表示，須跨部會盤點資源，從金流、網站巡查等方面防範非法網站捲土重來；衛福部薛瑞元允諾盡快召開跨部會會議。

網路論壇「創意私房」聚集大量非法偷拍、兒少性犯罪影像，藝人黃子佼被爆出也是高級會員引風波。

立法院衛環委員會今天邀請衛福部長薛瑞元，以及內政部、法務部、教育部、數位發展部、國家通訊傳播委員會、文化部等相關部會，就「數位技術普及造成兒少性剝削案件增加之因應作為與現行政策檢討」進行專題報告。

民進黨立委洪申翰表示，4月10日下午衛福部發文給數位部封鎖「創意私房」網站，但其實當天中午就已連不上，大家心裡都有數，這個網站隨時可能變形再次出現，衛福部、數位部、警政署須有主動巡查對策，並要有更快速方式處理。

薛瑞元回應，經請教專家認為技術上可行，可委託民間執行，但委託行政程序無法避免，恐無法在1週內完成。

洪申翰指出，今天報告除了衛福部長到場，其他部會「一個司長都沒到」，出席層級太低，各部會對重大社會關注事件反應不足；且衛福部作為主管機關，應該掌握其他部會有沒有能力從金流、網站巡查、電信或網路監理等方面協助追查，防範兒少性影像犯罪。

洪申翰要求立即召開跨部會會議，盤點手上工具、資源等行政端可以做的事情，「不是都推給檢調，檢調辦案都氣喘吁吁了」。

對此薛瑞元現場說「好」。不過他在會後接受媒體聯訪表示，本週內召集數位部、法務部、金管會等單位開會恐有困難，但還是會盡快。

國民黨立委王育敏質詢則指出，「創意私房」等網站因平台設在國外，雖可透過停止解析方式讓國內民眾無法上該網站，但透過VPN，還是可以看到內容。

數位發展部資源管理司副司長曾文方說明，停止解析是目前技術上最快可以讓民眾看不到網站的方式，並已有自律機制可攔阻惡意或不當網域名稱；但VPN目前在國際上或各部會，都沒有納管方式，台灣又是言論自由國家，無法像中國建數位長城。

王育敏亦詢問是否能主動巡查或追蹤金流。薛瑞元說，可以委外處理，但需要修法獲得法律授權，否則恐陷入言論自由爭議。至於金流追蹤，薛瑞元說，這個技術並不困難，可以抓得到「有這種癖好的國人」。

洪申翰 薛瑞元 衛福部

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