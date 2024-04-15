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韓國瑜接見巴拉圭議長歐斐拉等「台巴友好委員會」跨黨派成員

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
立法院長韓國瑜（右五）中午接見及款宴巴拉圭國會暨參議院議長歐斐拉（Silvio Adalberto Ovelar Benítez）（左六），歐斐拉應我國政府邀請訪台，本次訪團成員包括參議院第二副議長阿瓦蓮嘉（Hermelinda Alvarenga）及參議員迪亞斯（Pedro Alejandro Díaz）等參議院「台巴友好委員會」跨黨派成員。記者蘇健忠／攝影
立法院長韓國瑜（右五）中午接見及款宴巴拉圭國會暨參議院議長歐斐拉（Silvio Adalberto Ovelar Benítez）（左六），歐斐拉應我國政府邀請訪台，本次訪團成員包括參議院第二副議長阿瓦蓮嘉（Hermelinda Alvarenga）及參議員迪亞斯（Pedro Alejandro Díaz）等參議院「台巴友好委員會」跨黨派成員。記者蘇健忠／攝影

立法院長韓國瑜接見及款宴巴拉圭國會暨參議院議長歐斐拉（Silvio Adalberto Ovelar Benítez），歐斐拉應我國政府邀請訪台，本次訪團成員包括參議院第二副議長阿瓦蓮嘉（Hermelinda Alvarenga）及參議員迪亞斯（Pedro Alejandro Díaz）等參議院「台巴友好委員會」跨黨派成員。

歐斐拉投身國會達20年，受到廣大民意支持，在去年4月國會選舉中以全國第一高票第四度連任。歐斐拉議長兩度擔任參議院議長，並曾分別主持前總統阿布鐸（Mario Abdo）及現任總統貝尼亞（Santiago Peña）的就職典禮，極具政壇影響力，更是巴國國會內堅定友台的力量。

歐斐拉曾於2004年出任社會行動部部長及2019年擔任參議長任內兩度來訪，此次為第三度訪台，旨在推動雙方國會交流，並進一步瞭解我國政經及科技進步現況。訪團在台期間將晉見蔡英文及賴清德，分別接受韓國瑜及吳釗燮款宴，並將拜會財團法人國際合作發展基金會、海外投資開發股份有限公司、國立台灣科技大學、台北捷運高運量系統行控中心、台灣事實查核中心、國泰綜合醫院及參訪高雄佛光山佛陀紀念館等機構。

立法院長韓國瑜（前排右）中午接見及款宴巴拉圭國會暨參議院議長歐斐拉（Silvio Adalberto Ovelar Benítez）（前排左）等參議院「台巴友好委員會」跨黨派成員。記者蘇健忠／攝影
立法院長韓國瑜（前排右）中午接見及款宴巴拉圭國會暨參議院議長歐斐拉（Silvio Adalberto Ovelar Benítez）（前排左）等參議院「台巴友好委員會」跨黨派成員。記者蘇健忠／攝影

佛光山佛陀紀念館 蔡英文 韓國瑜

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