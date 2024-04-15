韓國瑜接見巴拉圭議長歐斐拉等「台巴友好委員會」跨黨派成員

立法院長韓國瑜接見及款宴巴拉圭國會暨參議院議長歐斐拉（Silvio Adalberto Ovelar Benítez），歐斐拉應我國政府邀請訪台，本次訪團成員包括參議院第二副議長阿瓦蓮嘉（Hermelinda Alvarenga）及參議員迪亞斯（Pedro Alejandro Díaz）等參議院「台巴友好委員會」跨黨派成員。

歐斐拉投身國會達20年，受到廣大民意支持，在去年4月國會選舉中以全國第一高票第四度連任。歐斐拉議長兩度擔任參議院議長，並曾分別主持前總統阿布鐸（Mario Abdo）及現任總統貝尼亞（Santiago Peña）的就職典禮，極具政壇影響力，更是巴國國會內堅定友台的力量。