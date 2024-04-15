藍綠布局新北市長 傳列入朱立倫「口袋名單」？林奕華這樣說

各政黨積極布局2026選戰，國民黨除北市副市長李四川呼聲高，傳出北市府另一名副市長林奕華也是黨主席朱立倫的新北市長口袋人選。林奕華今說，新北市人才濟濟，她會全心全力協助市長蔣萬安推動台北市政。

民進黨今天新北黨部主委登記，前立委余天已表態決定參選新北黨部主委；蘇系立委蘇巧慧也今天前往黨部領表登記參選，民進黨新北市長已提前展開「卡位戰」。

至於國民黨部分，李四川、林奕華都被被點名。林奕華表示，新北市人才濟濟，她全心全力協助蔣萬安推動台北市政，她到市府來，就是要幫市長的忙，這非常明確，這是做人的基本道理。

對於新北市，林奕華說，黨內人才很多，相信很多有被點名或沒有被點名的，從前台北縣長周錫瑋、新北市前市長朱立倫、市長侯友宜等，新北市政都一直很穩定推動，尤其她當過新北市教育局長，新北市是很有動能的市政府，人才很多，她現在就是全心全意協助蔣萬安，這本來就是應該她要做好的事情。