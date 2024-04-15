聽新聞
test
0:00 / 0:00
伊朗攻擊以色列 吳釗燮：在以、在伊台人目前皆平安
以色列遭到伊朗攻擊，外交部長吳釗燮今表示，目前在以色列和伊朗的國人及其眷屬都平安，外交部也會密切關注情勢來因應。
立法院外交及國防委員會今邀請吳釗燮報告「我國國際合作發展具體成效暨未來目標」 ，並備質詢，吳釗燮在會前接受媒體訪問時，針對伊朗以飛彈和無人機對以色列發動攻擊，他表示，外交部對此非常關注，也以掌握到僑民人數。
他指出，伊朗目前大概有20幾名，都是當地僑民，另外，在以色列也有台人及眷屬，或者是學生等等，目前他們都非常安全；外交部對於當地情勢，將會密切予以觀察，如果對國人造成影響，外交部也會做出因應。
至於伊朗對以色列展開飛彈以及無人機的攻擊行為，他強調，外交部已經對外做過說明，台灣與其他民主國家同步，對伊朗的這些行為予以譴責。
外交部指出，駐以色列代表處目前仍正常運作，外交部已請駐以色列代表處及兼轄伊朗的駐杜拜辦事處，提醒同仁員眷及僑胞注意情勢發展及安全，並與當地台人保持密切聯繫，以利即時提供僑民必要協助，並將隨時依照實際需要，啟動相應的應變措施。根據目前掌握資訊，無在以、在伊台人傷亡情事。
據了解，目前在以色列台人含眷屬約有200人左右。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言