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改革提案未到齊 綠程序發言杯葛付委

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

國會改革諸多提案尚未列入審查，15日不應送出委員會！」民進黨立院總召柯建銘15日在審查國會改革法案時表示，目前包括民進黨與國民黨版，還有一些立委的提案都尚未送入，呼籲應暫緩付委，待所有案件到齊再併案審查。另有鍾佳濱、沈發惠、吳思瑤等人都進行程序發言，藍綠各有10位立委到場，對峙相當嚴重。

綠盼法案併案審查

立法院司法及法制委員會15日審查國會改革相關法案。在開會前，民進黨召委鍾佳濱就先質疑，1日的審查會議事錄中僅審查11個法案，但15日的審查會卻變成20個提案，多出來的9個提案並未經過初步審查。但國民黨召委吳宗憲等人表示，案件已經送入委員會，就按照委員會審查的方式處理。

現場國民黨、民進黨都有約10個立委在場，總召柯建銘也親自到場坐鎮，並率先發動程序發言表示，國會改革還有民進黨、國民黨，與很多藍綠立委的提案都還沒有送到委員會，希望等一天讓藍綠與各自委員會的提案一起併案審查，不要15日就送出委員會。

國情報告恐違憲

民進黨6位立委程序發言完後，民進黨還要加2個立委進行程序發言，但國民黨立委提案，要求取消程序發言與會議詢問，但民進黨立委質疑，怎麼用表決取消程序發言？因此吳思瑤、莊瑞雄與沈伯洋等民進黨立委便到主席台旁抗議，國民黨則有羅智強、翁曉玲與徐巧芯等立委隨即上前，避免吳宗憲受到干擾。

雙方火藥味相當濃厚，互相用麥克風高喊「麻煩回到座位！」、「我們來清點人數進入表決！」、「會議詢問應該優先！」、「國民黨不該抹煞程序發言！」，隨後在爭吵聲中，吳宗憲宣布先休息3分鐘，討論如何處理。

不過等休息回來，柯建銘又跑到台上進行會議詢問表示，在野黨團提案說總統要到立法院進行國情報告，希望15日要送出委員會，520前通過，讓賴清德總統能到國會報告，但立法院1個月內要處理行政院長總質詢，又要處理總統國情報告，還要求即問即答，有違憲的疑慮。

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國會改革 國民黨 民進黨

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