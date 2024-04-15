綠盼17日再審國會改革法案 藍批抵制改革

立法院司法及法制委員會今天審查國會改革法案，民進黨團總召柯建銘說，因還有很多提案版本尚未併案審查，盼17日或18日再排審；國民黨立委翁曉玲說，國民黨沒有擴權，抵制國會改革法案的是民進黨團。

立法院司法及法制委員會今天排審國民黨、民進黨立委及台灣民眾黨立法院黨團所提國會改革修法版本。

民進黨立法院黨團總召柯建銘在程序發言指出，國會改革法案是立法院本會期重中之重，也讓朝野對立嚴重，最大爭點在於修法要在憲法框架下，不要毀憲亂政。

柯建銘說，民進黨團有提國會改革修法版本，將於16日過復議期，而且還有很多國民黨立委的提案還沒有進入委員會，希望17日或18日讓所有朝野版本進入委員會後再一起審。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，國會改革請走大道、上正軌，不要為快而快，所有修法版本應該要一起併案審查。

程序發言期間，國民黨立委提案，要求停止程序發言及會議詢問，現場藍綠立委唇槍舌戰，會議主席、國民黨立委吳宗憲裁示休息。休息期間，柯建銘對在場的國民黨立法院黨團總召傅崐萁說「沒有用啦」，傅崐萁則說「柯建銘不要掙扎，回頭是岸」。

提案說明階段，吳宗憲表示，他所提的修法版本相對溫和，沒有很強硬，不須要動不動扣帽子，而且立法權就該監督行政權，這才叫做憲政體制。

國民黨立委翁曉玲表示，國民黨沒有擴權，而是捍衛立法院的職權，真正抵制國會改革法案的是民進黨團。