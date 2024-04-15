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立院司委會朝野吵成一團 綠委酸藍召委當傅崐萁小弟

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院司法及法制委員會審查國會改革法案，圖為日前立法院司委會照片。記者蘇健忠／攝影
立法院司法及法制委員會審查國會改革法案，圖為日前立法院司委會照片。記者蘇健忠／攝影

立法院司法及法制委員會今天審查國會改革相關法案，國民黨總召傅崐萁、民進黨總召柯建銘、民眾黨總召黃國昌親自坐鎮，會議一開始綠營使出拖延戰術提出「會議詢問」，質疑綠營版本、國民黨立委羅智強版本尚未列案，要求本周三、周四繼續審查，由於會議主席、國民黨立委吳宗憲一度要宣布停止會議詢問，會議頓時失控，藍、綠在主席台前吵成一團，民進黨立院黨團書記長莊瑞雄還酸吳宗憲「別當傅崐萁小弟」。

立法院司委會今天排審國民黨立委傅崐萁、吳宗憲、翁曉玲、民眾黨團等共15案國會改革相關法案，包括「立法院職權行使法」、「立法委員互選院長副院長辦法」、「刑法」等修正草案。會議一開始綠營使出拖延戰術，民進黨立委鍾佳濱提出「會議詢問」，認為上次委員會審查「立法院職權行使法」修正案7案，但今日卻變成15案，要求讓這些版本委員提案說明、部會說明，才能繼續進行討論，否則就不合乎程序。

接著委員會進入「程序發言」，民進黨總共有6位立委輪番上陣發言。柯建銘表示，民進黨國會改革版本明天以後過復議期，國民黨立委羅智強版本也還沒併進來，既然是重大法案，應該所有法案進入委員會後，朝野好好審查，周三、周四繼續審查都沒意見，最後進入院會表決讓人民有所公決，並呼籲修法不要毀憲亂政，所有人在憲法前面都必須低頭。

吳思瑤則表示，國會改革必須符合程序正義、合憲合規、權責相符，「若一路飆車、開快車」，難以向國人交代。國民黨、民進黨還有版本，明天過復議後就可以一起討論，任何一個委員法案都必須有平等審查的機會。且上週五立法院表決舞弊事件，都還沒釐清真相，就在這裡加速審查國會改革法案相當不合適，呼籲一定要併案審查。

民進黨團書記長莊瑞雄更大酸吳宗憲，「主席不能都聽傅崐萁總召的，這裡你最大，走出去他才是最大」，更大酸「你不能笨笨的都聽傅崐萁的」，程序問題應該要相當小心。

國民黨立委翁曉玲則提案發言時指出，「我們完全沒有擴權，是在捍衛立法院職權」。其實在20年前，大法官585號解釋就清楚提到立法院有調查權，而且必須法制化，但調查權到目前為止都沒法制化，這是立法院的怠惰，「不是該開快車，而是應該開高鐵，把法制未完備狀況填補起來」，不像民進黨就是「停車」，此案是捍衛民眾知的權利，而不是保護官員不說話或說謊的權利，當初高端、疫苗等案有清楚告訴民眾嗎？

由於民進黨立委接力以程序問題進行冗長發言，吳宗憲一度宣布中止會議詢問，民進黨團幹事長吳思瑤因此衝上主席台搶麥克風，現場頓時陷入一片混亂，藍、綠立委吵成一團，吳宗憲一度宣布休息。

國民黨 民進黨 立法院

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