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徐巧芯捲大姑洗錢案淚崩！沈富雄「曾盼她當總統」突改口喊4字

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨立委徐巧芯(左)因大姑疑涉入詐欺、洗錢案而受波及，她昨日被問起此事自認很委屈，在國民黨立法院黨團總召傅崐萁(右)懷中放聲大哭。記者王思慧／攝影
國民黨立委徐巧芯(左)因大姑疑涉入詐欺、洗錢案而受波及，她昨日被問起此事自認很委屈，在國民黨立法院黨團總召傅崐萁(右)懷中放聲大哭。記者王思慧／攝影

國民黨立委徐巧芯大姑疑因涉嫌洗錢詐騙遭逮捕，徐巧芯昨（14）日陪同黨團總召傅崑萁至花蓮關心震災，未料過程中難掩委屈情緒，抱著傅崑萁崩潰大哭，不斷哭訴著此事與自己不相關。而前立委沈富雄曾在2022年預測，「徐巧芯16年後或許會當總統」，然而此次洗錢案，徐巧芯卻哭成這樣，他認為能擔當重任者不該出現如此反應，因此改口說道，徐巧芯現在「留校察看」。

徐巧芯因大姑洗錢疑雲波及自身而當場淚灑鏡頭前，對此沈富雄14日在政論節目《TVBS戰情室》中坦言，這跟他想像中的徐巧芯完全不一樣，他要撤回對於她日後有機會成為總統的期待，改為留校察看，因為能夠擔當重任者，遇事後不該出現這樣的反應。

「大姑跟妳有什麼關係？」沈富雄續指，兩人親屬關係遙遠，徐巧芯的大姑即使發生任何問題，也跟她一點關係都沒有，但徐巧芯哭成這樣，在旁人眼中反而會覺得奇怪，本來不是件負面的事情，卻被過度誇大。

對此，國民黨立委柯志恩幫忙緩頰，表示徐巧芯確實感到有點崩潰，且重要的是，綠營對她的指控「真的扯太遠」。柯指出，家家有本難念的經，不少政治人物為國為民，但家人的所作所為卻要讓這位盡心盡力的政治人物來承擔，這種想法是完全不合理的，且側翼已經看徐巧芯不爽很久了，因為她總是站在第一線發聲，因此柯也給予徐巧芯支持及鼓勵，希望她能挺得住。

而徐巧芯今（15）日在立法院受訪時回應，「今天心情蠻好的，昨天有點委屈，後來想來想去覺得乾我屁事啊？」大姑的作為要媳婦負責實在莫名其妙。徐巧芯也再度重申，自己不可能涉入詐騙，更直呼她對詐騙案一向從嚴審理，絕不寬貸姑息。

徐巧芯 柯志恩 沈富雄

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