缺席院會卻有投票紀錄 盧縣一喊冤：不知情也未授權

國民黨立委盧縣一未出席上周五（12日）立法院會表決，卻有投票紀錄，被民進黨立法院黨團指重大議事瑕疵，要求立法院徹查。盧縣一今天上午在立法院受訪時表示，他9日起到中國大陸參加海峽兩岸少數民族交流活動，12日晚間才返台，他不知道為何會有投票紀錄，也早已向黨團請假。

盧縣一今在「中華民國與馬紹爾群島暨貝里斯國會議員友好聯誼會」成立大會前受訪表示，對於當天院會出現的狀況，整件事情他是不知道的，後來有人致電給他，希望針對投票行為做解釋，他只有說「我人在國外，所以不知道，收到黨團甲動的時候，我人在那邊也趕不上，所以也不可能有授權的事情發生。」

媒體詢問，是不是議事人員認錯？盧縣一表示，有人這樣說啦，但是他細看，也沒有人長得跟他很像，而且膚色程度，「我是屬於2B級的，所以比較不可能」；不過，乍看之下，確實也有可能被錯認成其他委員，「可能（議事人員）對我們的認識不深。」

盧縣一表示，訪陸前當然事先一定會請假，不過甲動現在沒有請假的裁量，所以還是可能會有處分，那沒有關係，因為這是早就訂好的行程，沒有辦法規避。他也坦言，確實感覺自己點冤枉，為什麼一回來，怎麼全國的人都在找他，前天早上他到花蓮參加射耳祭，當下還開玩笑說，「全國的人都在找我，只有花蓮縣卓溪鄉長可以找得到。」

針對此次訪陸，盧縣一說，他是去參加海峽兩岸少數民族交流，與當地的壯族做交流，每年農曆3月3日都有這樣的活動，今年是第8屆，也是他第一次參加。他已向主辦單位表達，開議期間最好盡量不要發邀請，避免造成黨團的困擾。