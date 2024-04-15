地震等天災頻傳 藍委游顥推修法擬將「天災假」法制化

0403花蓮大地震讓許多人餘悸猶存，當天新北市政府還發生被媒體宣布「停止上班上課」烏龍報導，凸顯現行勞基法對天災發生時的應對有所不足。國民黨立委游顥今天說，現行勞基法未完善規定天災假，導致雇主常要求勞工在天災冒險上班。保障勞安是政府和雇主的責任，未來將積極爭取修法，賦予天災假法制化，保障勞工權益及生命安全。

國民黨立委游顥、黃建賓、牛煦庭上午在立法院舉行「賺錢有數，生命要顧，天災假法制化」記者會，提出修正勞動基準法，明定天災假的主張。

游顥指出，近年受到極端氣候影響，無法預期的天災頻傳，台灣位於地震帶，通行的道路時常因此中斷，相關地區人民的生活幾乎停擺，雖然地方首長依法通告，轄內可以停班停課，但是現行法令就天災假，沒有完善的規定，導致雇主很常要求勞工冒險上班。

游顥舉例，很多外送員冒著生命安全，前往送餐地點險象環生，嚴重影響勞工權益與安全，違背我國憲法憲法第15條，「人民之生存權、工作權及財產權，應予保障」，保障勞工安全是政府和雇主的責任，推動天災假法制化刻不容緩，未來將爭取增訂勞基法第40條之1，賦予天災假法制化，保障勞工權益及其生命安全。

黃建賓表示，隨著極端氣候增加，颱風襲台的情況愈發嚴重，近期又發生0403花蓮大地震，造成多起死亡悲劇，在在顯示自然氣候帶來的災害，實非人力能夠抵禦，其中又以勞工的權益侵害最為嚴重，現行停班的法源依據僅有「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，對於雇主沒有任何法律強制力。

黃建賓認為，天災假的觀念與法制，必須盡速以法律明定，維護勞工朋友的健康安全，「過去的政府做不到，我們來補強」，未來會逐步完善勞工權益的法規，讓台灣勞工擁有一個安全無虞的工作環境。

牛煦庭表示，按照現行勞基法規定，在天災、事變或突發事件發生時，雇主有權力緊急召回勞工，但是衍生緊急召回的負擔，卻經常要勞工自行負擔，而勞工在安排休假的時候，更時常會被雇主告知「休假不可以跑太遠，以免緊急狀況找不到人」，導致勞工不能自由安排休假時間。

牛煦庭說，為了保護勞工權益，避免雇主濫用緊急召回，他主張透過修法要求雇主，緊急召回必須負擔衍生成本，包含通勤費及相關損失，自己也提出「勞工退避權」的概念，勞工在天然災害發生時，如果通勤會造成安全問題，基於安全考量可以選擇拒絕出勤。