不因親情護短！劉彥澧心疼妻徐巧芯遭質疑 強調：涉案就辭職

台中市府研考會主委劉彥澧的姊姊及姊夫涉詐騙案，劉妻徐巧芯說檢調若查出自己有涉入立刻辭職；丈夫若涉入會立刻離婚。劉彥澧說，他的妻子說此話意在表達「不護短」的決心，他也如此，如檢調查出姊姊及姊夫有罪，甚至主張加重其刑，如果沒涉案，也請還給大家平靜的生活。

劉彥澧今到市議會備詢，他神情略顯疲憊，因之前動手術，聲音嘶啞尚未恢復。他說，個人絕無涉案，如涉入會立刻辭去研考會主委職務。他因姊姊、姊夫遭羈押禁見才得知此事，希望檢調盡快查明真相，如果有給予該有的懲罰、不要輕放，甚至加重其刑，如果沒有也還給大家平靜生活。

劉彥澧說，他已向市長盧秀燕報告此事，他強調，有沒有涉案他自己心裡最清楚，如查有涉案馬上辭職。他說，發生此事引發軒然大波，他對妻子飽受責難，非常心痛與抱歉；另對市府長官與同事也被干擾，更感抱歉。劉彥澧說，身臨其境才知詐騙集團對一般家庭的傷害有多大。

對於姊姊、姊夫涉案，劉彥澧說，兩人都是四十歲的成年人，應為其行為負責，他們的所作所為，父母兄弟都無法為其負責，他只能表態，如有涉入，立刻請辭。

被問到徐巧芯說劉如涉案，會與丈夫離婚。劉彥澧說，妻子如此說，在他看來是表態「絕不護短」，他個人也持此態度。