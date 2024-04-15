北市府上周發函終止台智光費率專約 蔣萬安：15天可主張其權利

台北市警用監視器傳輸費爭議，先前引爆台北市前後任市長柯文哲、蔣萬安開戰，蔣萬安上周一已經由市府發函台智光，啟動終止106年簽訂警察局專案合約的作業與程序。蔣萬安今天表示，北市府給予15天時間，請台智光可以在這段期間內主張權利說明；他也責成警察局、資訊局、法務局跨局處組成爭議處理小組。

對於台智光爭議，為何警用監視器傳輸費月租訂定2200元？蔣萬安先前下令針對警察局專案合約中，包括2M、3Ｍ費率有疑慮的地方持續釐清，北市府已經於上周一發函台智光，啟動終止106年簽訂警察局專案合約的作業與程序。

蔣萬安今天赴信義區公所與里長座談時表示，北市府4月8日已正式發函台智光，終止警察局CCTV的專案合約，北市府給予15天，請台智光可以在這個期間內主張權力說明。至於台智光會不會來開會？他說，因為還有一段時間，只要一有消息，局處會主動做相關清楚的說明。