藍委批衛福部瀆職應積極作為 薛瑞元：認為我有可提告

網路偷拍論壇「創意私房」流出的影片引發社會譁然，有立委質疑，該論壇早在2022年就被檢察官起訴，但衛福部消極不作為，才讓無數影片流傳800多天，也希望衛福部對食安、社安等各項失職瀆職行為能積極作為，衛福部長薛瑞元說，「如果認為我有瀆職，可以走司法跟我提告」，他並表示「屬於中央的責任中央一定負責，屬於地方的責任地方跑不掉」。

薛瑞元今天出席立法院社福及衛環委員會，就「數位技術普及造成兒少性剝削案件增加之因應作為與現行政策檢討」進行專題報告及備詢。

國民黨立委涂權吉說，有關「創意私房」司法審判案件，早在民國111年1月13日，即由檢察官確定起訴其中涉嫌偷拍、上傳、散布、涉及性侵害的相關創意私房會員／加害人等（非該網站經營人、持有人），而起訴前，檢調即發起搜索、扣押證物、羈押加害人等行動，綜上述所有司法作為，在衛 福部行政判準、規範中，「竟然仍不足以按『兒童及少年性剝削防制係例第8條』，立即將「創意私房」封網、下架，實在荒謬至極」，且在民國111年1月13日檢察官起訴，至民國113年4月10日創意私房遭國內屏蔽，歷時共達818天。

國民黨立委王育敏質疑，為什麼把細則訂得比母法嚴格，導致做起事來綁手綁腳，要求應該要修正。蘇瑞元說，當出他沒有參與制定過程，同意未來應該要予以修正。王育敏說，要往這方向做，讓不當性剝削一但被現，就是要以最迅速最快速時間處理。

涂權吉表示，從蘇丹紅辣椒粉、寶林茶室食物中毒、兒虐案等，都是民眾檢舉，甚至有人過世、媒體報導，衛福部才有所動作。薛瑞元說，這些案子這樣去討論是不對的，以「封網」這件事來說，這是有法律風險的，行政機關可能要為此而負責，「這是不得已，負了風險責任做這件事情，會有國家賠償的問題」。

涂權吉說，衛福部等到立委質詢，才要求創意私房強制封網，認為薛瑞元難逃政治責任，因為衛福部消極不作為讓無數影片多流傳了818天，讓台灣社會群情悲憤，衛福部要好好檢討，「新舊總統交接之際內閣看守，不代表政務可以失守」，也希望薛瑞元針對疫苗採購案、巴西蛋、蘇丹紅、寶林茶室案、創意私房等，針對失職瀆職、行政不積極作為，由部長親自帶領寫報告，才能回應社會。

薛瑞元表示，「如果認為我有瀆職，可以走司法跟我提告」。涂權吉說，不知道是最近衛福部多事之秋還是怎樣，從食安五環破口，到最後衛福部才處理，卻還在分中央地方責任，希望衛福部好好檢討。

薛瑞元說，「衛福部本來就是多事之秋，不要重複去講那些不正確的事情；屬於中央的責任中央一定負責，屬於地方的責任地方跑不掉」。