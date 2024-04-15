藍委推天災假法制化 保障勞工生命安全

國民黨立委游顥今天表示，現行勞基法未完善規定天災假，導致雇主常要求勞工在天災冒險上班。保障勞安是政府和雇主的責任，將積極爭取修法，賦予天災假法制化，保障勞工權益及生命安全。

花蓮縣3日上午發生芮氏規模7.2地震，各地皆傳出災情。國民黨立委游顥、黃建賓、牛煦庭今天在立法院召開「賺錢有數，生命要顧，天災假法制化記者會」。

黃建賓指出，自然氣候帶來的災害實非人力可抵禦，其中更以勞工的權益侵害最為嚴重，畢竟現行停班的法源依據只有「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」而已，對雇主沒有任何的法律強制力。

黃建賓表示，相關觀念與法制須盡速以法律明定，維護勞工的健康安全。過去的政府做不到，新國會來補強，未來會逐步完善勞工權益的法規，讓台灣勞工擁有一個安全無虞的工作環境。

游顥指出，很多服務業者，如外送業在天災假中，冒著生命安全前往送餐地點，險象環生，嚴重影響勞工的權益與安全，與憲法保障人民的生存權、工作權及財產權的精神相違背。

游顥表示，保障勞工安全是政府和雇主的責任，推動天災假法制化刻不容緩，多方蒐集勞工意見後，將積極爭取修改勞基法，賦予天災假法制化，以保障勞工權益及生命安全。

牛煦庭指出，現行勞基法規定，在天災、事變或突發事件發生時，雇主有權緊急召回勞工，但所衍生的成本，在實務上卻經常要勞工自己負擔，而勞工在安排休假時，又經常會被雇主告知「休假不可以跑太遠，以免緊急狀況找不到人」，導致勞工不能自由安排休假時間。

牛煦庭表示，為保護勞工權益，避免雇主濫用緊急召回，修法要求當雇主使用緊急召回的時候，必須負擔勞工因為緊急召回所衍生的成本，包含通勤費及損失。

牛煦庭指出，他也提出「勞工退避權」概念，讓天然災害發生時，勞工如果通勤會造成安全問題，為了安全，勞工可以選擇拒絕出勤。