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2026戰新北？林右昌：選舉還很久、談政策不談政治

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
內政部長林右昌。聯合報系資料照
內政部長林右昌。聯合報系資料照

民進黨職選舉今天開始受理登記，被點名為2026年新北市長熱門人選的內政部長林右昌今天在立法院受訪表示，到立法院應討論政策，不要談政治，選舉還很久，民進黨會推出最強候選人。

民進黨縣市黨部主委將改選，牽動2026縣市首長布局，派系蠢蠢欲動。前立委余天率先鳴槍，宣布角逐新北市黨部主委，立委蘇巧慧也表態參戰。

林右昌今上午赴立法院內政委員會列席，就0403花蓮大地震災後救助、重建規畫及補助方式專案報告並備詢。被問到相關議題時，林右昌會前受訪表示，不太適合在這裡談黨政議題，應該討論政策，不要去談選舉，比較符合人民期待。

對自己被視為民進黨2026新北市長選舉人選，林右昌說，謝謝大家的肯定與關愛，他現在身分還是內政部長，會盡全力把部長工作做好，推動政策以符合民眾期待。選舉的事還很很久，民進黨一定會推出最強、符合市民期待的候選人。

民進黨

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