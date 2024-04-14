接任新內閣客委會主委？ 古秀妃：沒這回事！

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
鏡周刊報導南市府客委會主委古秀妃內定接任新內閣客委會主委。圖／擷取南市府客委會官網畫面
鏡周刊報導南市府客委會主委古秀妃內定接任新內閣客委會主委。圖／擷取南市府客委會官網畫面

鏡周刊報導台南市客委會主委古秀妃內定接任新內閣客委會主委，古秀妃晚間對記者詢問，客氣表示「沒這回事，謝謝」，市府人員也說，之前未曾聽聞，但若入內閣，不會令人意外。

古秀妃為東海大學歷史系畢業，曾擔任人本教育基金會南部辦公室主任、高雄市政府客家事務委員會主委、屏東縣政府客家事務處處長、行政院客家委員會主任秘書、台灣省政府參議、行政院客家委員會專門委員、中研院研究助理，2021年出任南市府客委會主委。

鏡周刊今晚報載，有民進黨知情人士向該周刊表示，南市府客委會主委古秀妃獲內定出任新內閣客委會主委，記者電話詢問並向她道賀，古秀妃說，「沒這回事」，並很客氣地一再說謝謝。

鏡周刊報導，古秀妃的丈夫陳文彬，是電影「不能沒有你」的男主角，也曾擔任賴清德的副總統辦公室主任。並指古秀妃從大學生時代就參與客家事務，並在校園創立客家社，曾參與社運、投入反美濃水庫運動，參與美濃愛鄉協進會推動社區事務、編纂美濃鎮誌，2004年與陳文彬合作拍攝16mm紀錄片「家」，曾入圍金馬獎「最佳紀錄片」。

內閣 客委會 客家

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