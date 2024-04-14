快訊

影／不是因為天氣！金門飛台北班機延誤54分鐘 竟是「蜜蜂群聚」惹的禍

蕭旭岑稱藍營未「全力支持馬習二會」 國民黨發聲了

日月潭水情跌破8成 潭面「巨鷹」現…日管處解謎鷹眼

大姑捲洗錢案！徐巧芯哭喊若丈夫涉詐就離婚 夫劉彥澧：絕無涉入

中央社／ 台中14日電
徐巧芯的老公劉彥澧（中）。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
徐巧芯的老公劉彥澧（中）。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

國民黨立委徐巧芯大姑夫妻涉入詐騙洗錢案，徐巧芯說丈夫劉彥澧若有涉入就離婚；劉彥澧為台中市政府研考會主委，他今天表示，絕無涉入，若有立刻辭職。

內政部警政署刑事警察局偵辦詐騙案件，林姓男子疑涉為詐騙集團洗錢，杜姓夫妻疑涉曾助提款等，3人遭逮；杜姓夫妻為徐巧芯丈夫的姊姊及姊夫。徐巧芯表示，絕不護短，檢調若查出她有涉入會立刻辭職；丈夫若有涉入，會立刻離婚。

劉彥澧今天接受中央社記者電訪關於姊姊、姊夫涉詐騙洗錢一事，他表示，個人絕對沒有涉入，若有涉入會立刻辭職，自己也是姊姊、姊夫遭羈押禁見才得知此事，況且姊姊、姊夫都已是成年人，希望檢調可盡快查明真相，毋枉毋縱；對於此事造成長官、朋友等困擾，他深感抱歉。

被問及是否請假或請辭接受調查，劉彥澧則說，沒有任何跡象、證據顯示他有涉入，不須辭職。

對此，國民黨台中市議員李中指出，兄弟姊妹「一人一口灶」，已各自成家生活，彼此不知道某些事；徐巧芯在立委選舉找來老公姊姊幫忙造勢，「打虎親兄弟，上陣父子兵」，選舉一定是全家總動員，劉彥澧只要自覺無關，可以繼續做好市政工作，不用請假。

民進黨台中市議員江肇國表示，徐巧芯、劉彥澧夫妻個性截然不同，劉彥澧謙虛低調，徐巧芯遇事卻嚎哭喊離婚，反讓人霧裡看花、分不清真偽；但2人都是公眾人物，應有更高自我要求，必須接受更高標準檢視，不要演演戲就翻新一頁，必須跟司法、大眾交代清楚。

丈夫 大姑 徐巧芯 洗錢 詐騙集團 離婚

延伸閱讀

大姑涉詐案！徐巧芯痛哭「我涉入就辭職」 黃捷嗆：按她過去邏輯早該下台

親戚捲詐騙案 徐巧芯：如果涉入辭立委、丈夫涉入離婚

大姑涉詐欺 徐巧芯靠在傅崐萁胸膛大哭 表明「老公涉案馬上離婚」

徐巧芯大姑涉洗錢！連家人都騙不法金流約2700萬元 北院裁定收押禁見

相關新聞

大姑涉詐案！徐巧芯痛哭「我涉入就辭職」 黃捷嗆：按她過去邏輯早該下台

國民黨立委徐巧芯老公劉彥澧的姐姐劉女，和其丈夫因涉嫌詐欺被收押禁見，徐巧芯今表示，若她本人有涉入就辭職、老公涉入就離婚。...

蘇系新系同盟！蘇巧慧明登記參選民進黨新北黨部主委 新潮流2名議員陪同

民進黨新北市黨部主委選舉15日登記，今天包括蘇系立委蘇巧慧、正國會前立委余天都表態將爭取，由於這局蘇系、新系與英系結盟，...

盧縣一沒出席表決卻有投票紀錄 藍委：議事人員可能誤認立委

國民黨立委盧縣一未出席立法院會表決卻有投票紀錄，民進黨團指重大議事瑕疵，要求立法院徹查。國民黨團書記長洪孟楷今天表示，表...

親戚捲詐騙案 徐巧芯：如果涉入辭立委、丈夫涉入離婚

國民黨立委徐巧芯親戚捲入詐騙案，受到各界討論。徐巧芯今天發文表示，希望檢調大力調查，並將真相公布於世，從重量刑，嚴懲詐騙...

徐巧芯大姑涉詐 共犯疑似民進黨籍？吳崢：屬實就從嚴處分

國民黨立委徐巧芯的大姑及姐夫涉嫌詐欺，並指揮手下、東霖公關顧問公司負責人林于倫透過公司帳戶替詐騙集團洗錢。徐巧芯今表示，...

大姑捲洗錢案！徐巧芯哭喊若丈夫涉詐就離婚 夫劉彥澧：絕無涉入

國民黨立委徐巧芯的大姑夫妻涉入詐騙洗錢案，徐巧芯說丈夫劉彥澧若有涉入就離婚；劉彥澧為台中市政府研考會主委，他今天表示，絕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。