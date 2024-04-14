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盧縣一沒出席表決卻有投票紀錄 藍委：議事人員可能誤認立委

中央社／ 台北14日電
國民黨立委洪孟楷。圖／聯合報系資料照
國民黨立委洪孟楷。圖／聯合報系資料照

國民黨立委盧縣一未出席立法院會表決卻有投票紀錄，民進黨團指重大議事瑕疵，要求立法院徹查。國民黨團書記長洪孟楷今天表示，表決卡由議事人員協助放入表決器，絕對不存在冒領、冒用的事情，可能是議事人員誤認。

盧縣一未出席12日立法院會表決，卻有投票紀錄，引發爭議。民進黨團總召柯建銘今天表示，這是重大議事瑕疵，甚至涉及法律問題，黨團明天將行文給立法院長韓國瑜，希望徹查並進行補救與懲議。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天受訪表示，12日的表決狀況，經過黨團的了解，盧縣一確實不在現場，但按照流程，現場的議事人員在看到立委進入議場後，才會協助把表決卡放入到表決器中，所以絕對不存在有任何人冒用、冒領的事情。

對於為何會發生立委不在現場，表決卡卻被放入表決器一事，洪孟楷指出，他是黨團幹部，當時人在前方，未看到事發狀況；但國民黨立委徐巧芯曾還原現場認為，有可能是議事人員把其他立委誤認為盧縣一，尤其是現在仍有立委會戴口罩。

洪孟楷表示，這過程可能存有瑕疵，但不影響當天的表決結果，而民進黨遲遲不願意翻頁，故意把小事放大，民進黨在過去8年一黨獨大，現在一有不如意就大吵大鬧，這會讓外界覺得民進黨就是輸不起。

國民黨 民進黨 立法院

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