年改復議案爭議未歇...被柯建銘批淪國民黨附隨組織 民眾黨反擊：撕裂台灣

立法院藍綠陣營12日就年改修法復議案過招，但民眾黨立委未投票，引發綠營連日質疑。民進黨團總召柯建銘今天直言，「難道民眾黨要當國民黨附隨組織嗎？」黃國昌替國民黨擦脂抹粉，恐賠掉民眾黨信譽。

民眾黨團總召黃國昌表示，民眾黨團當然支持年金改革，但不像民進黨這麼廉價，國民黨團只是程序上動議希望付委，卻被打成反年改，民進黨應停止二元化貼標籤，不要讓台灣社會撕裂對立。

立法院藍綠陣營12日就年改修法復議案過招，由於民眾黨立委在場卻沒投票，事後民進黨團幹事長吳思瑤質疑，民眾黨團「明助、支持」國民黨反年改法案重行審查。

民進黨團總召柯建銘今天受訪表示，國民黨團總召傅崐萁12日在議場與黃國昌討論，這一幕實在好笑，令人覺得驚悚，傅崐萁大剌剌指導民眾黨團，「難道民眾黨要當國民黨附隨組織嗎？」

柯建銘指出，黃國昌至今還在爭辯，替國民黨擦脂抹粉到這種程度，簡直「教壞囝仔大小」，如此恐賠掉民眾黨的信譽。

吳思瑤今天也透過影片表示，社會要檢驗民眾黨與黃國昌對於年金改革的立場，2017年黃國昌主張的年改版本比民進黨更激進，但2024年的黃國昌選擇打臉過去的自己，與反改革、反進步的國民黨站在一起，呼籲民眾黨團應該找回良知。

對於綠營近日的批評，黃國昌指出，年金改革雷聲大雨點小，蔡政府拖延8年，導致勞保狀況越趨嚴重，民進黨應深刻反省，而不是一方面找民眾黨主席柯文哲聲稱要推年改，另一方面又放任黨籍立委潑糞當打手，這種兩面手法應停止。

對於遭質疑院會沒簽到是薪水小偷，黃國昌說，吳思瑤是內行人講外行話，難道要繼續混淆社會視聽，若他在議場是薪水小偷，「那人不在議場的柯建銘算什麼？」

關於12日當天向黨團請假一事，柯建銘說，原因是行政院長陳建仁去新竹考察高鐵橋下的道路工程，這是他2015年競選政見，因此他一定要到場，並當面向陳建仁致謝。