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國民黨新北青工會長交接 備戰2026國會反攻地方

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
國民黨新北市青工總會今舉行總會長交接典禮，立委張智倫指出，未來會中央結合地方儲備青年戰力。記者李成蔭／攝影
國民黨新北市青工總會今舉行總會長交接典禮，立委張智倫指出，未來會中央結合地方儲備青年戰力。記者李成蔭／攝影

國民黨宣示青年組織再造，外界也好奇2026年如何找回2024年敗選的關鍵青年選票，適逢國民黨新北青工總會長改選，黨籍立委也宣誓要從國會助攻地方。身兼KMT Studio召集人的立委葛如鈞指出，會結合線上課程讓所有青年更方便參與；立委張智倫說，中央推課程，地方辦座談結合，儲備2026青年人才及戰力。

賴政府內閣名單引發討論，外界認為一些指標型人物未入閣，很可能會出戰北部直轄市，尤其全台最大直轄市新北市，很可能再陷「三腳督」局面，民進黨人選有機會突破並翻盤，也讓外界好奇國民黨能否守住新北。

國民黨新北市青工總會今舉行總會長交接典禮，眾多民代都到場，包含張智倫及葛如鈞、新北市議員劉美芳、林金結、陳儀君等，還有國民黨多縣市青工總會長都共襄盛舉，氣氛熱烈。

新任新北青工總會長吳禹辰說，面對接下來2026，會舉辦公共事務研習營，邀請青工出生或者與青工關係密切的民意代表回來授課及交流，也是架起平台，要讓更多青年進入民代團隊、競選團隊，並協助推動參選里長及議員等，同時結合黨中央KMT Studio，讓青工人能有所成長。

葛如鈞表示，Studio打造虛擬選區，與眾多教學平台合作未來連結500堂以上線上課程，透過知識武裝大腦，也讓擴充青年參政人力，在虛擬的世界裡，可以有更多分身服務，以一人抵十人的力量為民眾服務。

張智倫說，2026年還早，現在政治重心在國會，他會持續推動青年育兒、加薪減稅等青年政策法案，讓年輕人更有感，從國會爭取青年認同；同時也配合中央KMT Studio，在線上課程交流後，地方會辦座談，結合線上線下，讓地方青年有認同及參與，儲備更多青年人才及戰力。

國民黨新北市青工總會今舉行總會長交接典禮，眾多幹部都到場。記者李成蔭／攝影
國民黨新北市青工總會今舉行總會長交接典禮，眾多幹部都到場。記者李成蔭／攝影

國民黨新北市青工總會今舉行總會長交接典禮，新任新北青工總會長吳禹辰（右）從新北黨部主委黃志雄（左）手中接下派任書。記者李成蔭／攝影
國民黨新北市青工總會今舉行總會長交接典禮，新任新北青工總會長吳禹辰（右）從新北黨部主委黃志雄（左）手中接下派任書。記者李成蔭／攝影

國民黨新北市青工總會今舉行總會長交接典禮，眾多幹部都到場。記者李成蔭／攝影
國民黨新北市青工總會今舉行總會長交接典禮，眾多幹部都到場。記者李成蔭／攝影

國民黨 青年

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