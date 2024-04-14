藍綠甲動叫不動？ 黨團內部將開罰

除了民進黨立委柯建銘與陳培瑜因陪行政院長陳建仁出席地方考察，有望避免被黨團處分外，藍綠其它8位立委恐將因缺席「年金停砍復議案」表決而受罰！民進黨立委沈伯洋指出，同黨立委王定宇、陳亭妃雖各有其他理由，但甲動（甲級動員）沒到就是要罰。針對國民黨6位立委缺席，書記長洪孟楷直言，缺席一次就罰1萬元，12日有6次，最高罰6萬。

不論病喪都要到場

立法院院會12日為了「軍公教年金停砍復議案」上演表決大戰，藍綠都發出甲級動員令，不過國民黨有林思銘、陳雪生、陳玉珍、陳菁徽、翁曉玲、盧縣一等6名立委未到場、民進黨有4位柯建銘、陳培瑜、王定宇、陳亭妃未出席，引發外界關注。

對此，民進黨立委沈伯洋表示，除了柯建銘、陳培瑜是陪同行政院長陳建仁地方行程得請假外，王定宇是因為服務處主任父親告別式，必須趕回去協助處理後事；陳亭妃則是身體不適，也貼出打點滴照片，這些原因都能理解，但規定就是規定，會做出相對應措施。

黨團副幹事長林楚茵則說，黨團規定，一次缺席罰1萬，一天最多罰3萬，這些罰則會在紀律委員會開會後做出公布，黨團會依照規定處理。

甲動不能請假？

至於國民黨的部分，洪孟楷直言「沒有百分之百出席，我們的甲動就是失敗」，並強調「甲動沒有任何理由請假」，所以也不存在所謂委員跟黨團請假；既然發起甲動，就不會允許任何委員請假。他表示，黨團有規定，甲動缺席沒到，就會依照黨團規定做後續的處分，缺席一次開罰1萬元，12日當天有6次表決，最高將罰6萬元。

據悉，陳玉珍、陳雪生缺席原因是已回到離島選區來不及趕赴本島，而林思銘是因為3月已敲定與新竹縣議長張鎮榮、新竹縣副縣長等人赴中國重慶市考察，黨團發出甲動通知時，他已在機場，來不及改動行程。翁曉玲辦公室則表示，翁因為有重要私事要處理，且很久之前就已向國民黨團三長報備。

陳菁徽辦公室則表示，陳菁徽9時30分時有醫療個案需緊急進行手術，但醫療處置的情況有延遲，導致趕回議場時已表決完畢。盧縣一則是人在中國參加原住民交流活動。

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