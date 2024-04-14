快訊

休旅車滑落產業道路40公尺邊坡 一家苗栗遊玩4人傷…62歲婦疑似氣血胸

無人機、飛彈襲擊以色列！伊朗參謀長：已「達成所有目標」

葛斯齊爆某男星比黃子佼還糟糕！許聖梅提供3大線索

藍綠甲動叫不動？ 黨團內部將開罰

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

除了民進黨立委柯建銘與陳培瑜因陪行政院長陳建仁出席地方考察，有望避免被黨團處分外，藍綠其它8位立委恐將因缺席「年金停砍復議案」表決而受罰！民進黨立委沈伯洋指出，同黨立委王定宇、陳亭妃雖各有其他理由，但甲動（甲級動員）沒到就是要罰。針對國民黨6位立委缺席，書記長洪孟楷直言，缺席一次就罰1萬元，12日有6次，最高罰6萬。

不論病喪都要到場

立法院院會12日為了「軍公教年金停砍復議案」上演表決大戰，藍綠都發出甲級動員令，不過國民黨有林思銘、陳雪生、陳玉珍、陳菁徽、翁曉玲、盧縣一等6名立委未到場、民進黨有4位柯建銘、陳培瑜、王定宇、陳亭妃未出席，引發外界關注。

對此，民進黨立委沈伯洋表示，除了柯建銘、陳培瑜是陪同行政院長陳建仁地方行程得請假外，王定宇是因為服務處主任父親告別式，必須趕回去協助處理後事；陳亭妃則是身體不適，也貼出打點滴照片，這些原因都能理解，但規定就是規定，會做出相對應措施。

黨團副幹事長林楚茵則說，黨團規定，一次缺席罰1萬，一天最多罰3萬，這些罰則會在紀律委員會開會後做出公布，黨團會依照規定處理。

甲動不能請假？

至於國民黨的部分，洪孟楷直言「沒有百分之百出席，我們的甲動就是失敗」，並強調「甲動沒有任何理由請假」，所以也不存在所謂委員跟黨團請假；既然發起甲動，就不會允許任何委員請假。他表示，黨團有規定，甲動缺席沒到，就會依照黨團規定做後續的處分，缺席一次開罰1萬元，12日當天有6次表決，最高將罰6萬元。

據悉，陳玉珍、陳雪生缺席原因是已回到離島選區來不及趕赴本島，而林思銘是因為3月已敲定與新竹縣議長張鎮榮、新竹縣副縣長等人赴中國重慶市考察，黨團發出甲動通知時，他已在機場，來不及改動行程。翁曉玲辦公室則表示，翁因為有重要私事要處理，且很久之前就已向國民黨團三長報備。

陳菁徽辦公室則表示，陳菁徽9時30分時有醫療個案需緊急進行手術，但醫療處置的情況有延遲，導致趕回議場時已表決完畢。盧縣一則是人在中國參加原住民交流活動。

【更多精采內容，詳見

國民黨 民進黨

延伸閱讀

缺席藍營甲動 林思銘無奈「接到通知已在登機趕赴考察」 陳菁徽手術延誤

5藍委缺席立院表決大戰 洪孟楷坦言甲動失敗

相關新聞

強強對決 蘇巧慧也將參選新北市黨部主委對上余天

民進黨新北市黨部公職15日登記，其中黨部主委關係未來2026門票，今天上午正國會前立委余天無預警宣布參選新北市黨部主委，...

【即時短評】蘇治芬落選「鐘擺效應」 助攻綠營收復麥寮鄉

2024大選後的6場補選昨天落幕，國民黨一舉拿下5席，唯一沒能攻克的是雲林縣麥寮鄉長補選，仍由綠營許忠富贏得鄉長寶座。面...

員山補選「老公鄉長、老婆議員」 綠酸宜蘭縣變花蓮國 黃雯如克服耳語

國民黨贏得員山鄉縣議員補選，當選人黃雯如的先生是員山鄉長張宜樺，兩人在競選過程中被綠營質疑是「家族政治」，剩下2年多將出...

回響／基隆都更辦公室月底前掛牌 推動老屋重建、拉皮

台灣部分老屋外牆劣化，並因天候、地震等因素，潛藏「磁磚雨」危害人車安全。基隆市政府都市發展處長謝孝昆表示，市府正積極籌辦...

新系議員陪同！蘇巧慧明登記參選民進黨新北黨部主委

民進黨新北市黨部主委選舉15日登記，今天包括蘇系立委蘇巧慧、正國會前立委余天都表態將爭取，由於這局蘇系、新系與英系結盟，...

盧縣一沒出席表決卻有投票紀錄 藍委：議事人員可能誤認立委

國民黨立委盧縣一未出席立法院會表決卻有投票紀錄，民進黨團指重大議事瑕疵，要求立法院徹查。國民黨團書記長洪孟楷今天表示，表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。