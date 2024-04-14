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親戚捲詐騙案 徐巧芯：如果涉入辭立委、丈夫涉入離婚

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯老公的姊姊與姊夫涉入詐欺、洗錢，她今天到花蓮關心震災，被問到此事自認很委屈，靠著國民黨立法院黨團總召傅崐萁肩膀放聲大哭。記者王思慧／攝影
國民黨立委徐巧芯老公的姊姊與姊夫涉入詐欺、洗錢，她今天到花蓮關心震災，被問到此事自認很委屈，靠著國民黨立法院黨團總召傅崐萁肩膀放聲大哭。記者王思慧／攝影

國民黨立委徐巧芯親戚捲入詐騙案，受到各界討論。徐巧芯今天發文表示，希望檢調大力調查，並將真相公布於世，從重量刑，嚴懲詐騙犯。如果檢警查出她有涉入，自己立刻辭職；如果是她先生涉入，會立刻離婚，宣示決心。

徐巧芯指出，對詐騙案深惡痛絕，他就是間接受害者，對於先生的姊姊與其先生涉入詐騙這件事相當痛苦，幾乎讓自己的家庭破碎。

徐巧芯表示，網紅溫朗東今天說的話都是踩在自己這個受害人的傷口上，但他其實不怪溫朗東，不了解真相的人有所誤會或質疑也很合理，且自己是公眾人物，本該接受檢驗。家家有本難念的經，先生的姊姊與她是姻親關係，一般人應該可以想像到，關係並不密切。但畢竟是「家人」，心裡真的很過意不去。

徐巧芯表示，溫朗東說杜男在2021年開設的公司，正是他婆婆被借錢2000萬，正在追討中的資產，並非溫說的沒有動作、沒有處理。但因為她老公的姊姊被先生家暴、限制人身自由、威脅恐嚇，所以家人對這筆欠債不敢聲張，一直都在辦理離婚，也聲請了保護令（今年3月25簽發）。

徐巧芯提到，有這些較為私密的特殊情況，所以目前案情到底她是被威脅還是自願，自己也不清楚，如果她是自願，當然要大義滅親，要求從嚴辦理；如果是被威脅就範，相信在檢調的協助之下也可以將惡人繩之以法。

徐巧芯說，今年選舉的時候辦活動，有一位共同朋友鹿小姐，與她小姑共同合夥開設公關公司，該公司與詐騙「完全無關」，請勿以訛傳訛，損害別人商譽，並不是所有與她先生姊姊有關聯的公司都是詐騙集團

徐巧芯提到，該公司口碑很好，她花了五萬元，請他們幫忙發化妝師，該公司在去年十一月受到杜男恐嚇，就是自己協助報案，絕對沒有護短，也沒有知情不報。過去只知道大姑的先生欠他們家錢，並不知道對方涉入詐騙，一直到新聞爆發才知情。

徐巧芯指出，若社會大眾認為我需為此做任何事以明志，自證清白，自己也願意。謝謝大家的關心。詐騙集團真的傷人很深，經過此事，她對這些犯罪者更加痛恨，深刻體會這些人的所作所為真的會害死人，她今天的痛苦與傷心，會化為明天繼續推動修法的動力。

大姑 徐巧芯 溫朗東 詐騙集團

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