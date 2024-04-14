強強對決 蘇巧慧也將參選新北市黨部主委對上余天

民進黨新北市黨部公職15日登記，其中黨部主委關係未來2026門票，今天上午正國會前立委余天無預警宣布參選新北市黨部主委，被認為是為正國會的內政部長爭取綠營新北市長門票林右昌鋪路。知情人士說，民進黨另一名2026熱門人選立委蘇巧慧也預計在明天領表登記參選新北市黨部主委，強強對決，也讓新北這局愈來愈精彩。

對於蘇巧慧也將參選黨部主委，余天今天受訪表示，誰登記參選都可以，因為大家的目標一致就是要在2026奪回新北市的政權，也希望自己出面後，能夠整合各派系順利政黨輪替，他也說，明天開始登記，他會派出幕僚，自己不會出面。

據了解，蘇系這次黨部主委選舉已與過去長期合作的新系結盟，近期也與占有關鍵少數的英系達成結盟，全力爭取黨部主委。

綠營人士指出，蘇巧慧是樹林、鶯歌與新莊西盛選區地區性立委，但其實也透過爭取建設布局新北，包括如五股交流道、板橋台65線浮洲橋匝道等，如果未來當上主委，更能合理走出轄區。

不過蘇巧慧此次爭取主委，也被非蘇新人士認為是「全拿」，並質疑球員兼裁判之嫌，但蘇系人士認為，市長候選人兼主委並不衝突，重點在協助衝刺2026所有議員與市長選情。

一名非蘇、新系議員說，余天在新北輩分德高望重，且沒有任何其他職務，可扮演協調各派系角色，且正國會在新北掌握的黨員數有優勢，余天仍有一定勝算。