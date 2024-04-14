心靈場域也需要重建 花蓮原住民族教會納0403賑助範疇

0403花蓮地震對當地原住民族教會也造成嚴重損壞，影響族人心靈信仰的場域。原民會表示，日前由行政院副院長鄭文燦主持「113年0403花蓮地震災後復原重建工作所需經費來源」研商會議，會中決議將花蓮縣原住民族教會的地震復原重建需求，納入賑災基金會賑助範疇，協助教會重建及修繕。

經原民會統計，花蓮縣境內有不少教會及玉山神學院建築物樑柱損壞、牆面地板嚴重坍塌等災損。原民會主委夷將，拔路兒在會議中建議將花蓮縣原住民族教會的地震復原重建需求納入賑災基金會，這是對原住民族語言文化及心靈信仰中心重建最大的支持。

原民會表示，未來會將教會毀損調查結果，盡速轉請內政部國土署協調專業評估機構，依據建物受災狀況進行判定，以利後續給予協助，原民會也會給予教會必要的支援。