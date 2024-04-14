綠委質疑民眾黨年改態度 黃國昌：不像民進黨那麼廉價

有關民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤質疑年改態度，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民眾黨當然支持年金改革，但是不像民進黨那麼廉價，「這種二元化、貼標籤的行為，應該可以停止了」，不要一方面拜託民眾黨主席柯文哲支持年改，另一方面卻放任黨籍立委在外當打手潑糞。

立法院藍綠陣營上周就年改修法復議案過招，吳思瑤昨天在臉書發布影片表示，民眾黨立委在議場當薪水小偷、不投票不表態，個個像局外人旁觀者，黃國昌還不時露出怪異的笑容，一副幸災樂禍的模樣，更是當天唯一沒有簽到的民眾黨立委，簽到可以補簽，但是表決無法重來，「到底是挺年改還是反年改？」

民眾黨今天舉行黨公職共識營，黃國昌會前受訪時強調，當天他本人都在議場裡面，不知道吳思瑤的邏輯為何，立法院五二一次會，「吳思瑤是內行人說外行話嗎？還要繼續混淆社會視聽嗎？」如果人在議場裡面就叫做薪水小偷，那麼人不在議場裡面的民進黨團總召柯建銘，他又算什麼呢。

民進黨團副幹事長洪申翰昨天也質疑，民眾黨心心念念和國民黨結盟，為了不敢得罪老大哥，完全放棄自己的理念跟主張，黃國昌則反嗆，民眾黨就是在展現主體性，難不成要按照洪申翰的邏輯，一定要投給藍綠才有主體性，「我覺得洪申翰的邏輯，錯亂的有點太離譜了。」

黃國昌強調，民眾黨當然支持年金改革，但是不像民進黨那麼廉價，只是程序上面的動議，希望交付委員會審查，就被打成反對年金改革，「這種二元化、貼標籤的行為，應該可以停止了」，正是因為民進黨的這種行為，導致台灣社會撕裂對立，根本沒有辦法理性討論問題。

黃國昌表示，民進黨所謂的年金改革，雷聲大雨點小，他們應該要深刻反省，蔡英文總統已經拖延八年，勞保的狀況越來越嚴重，執政黨有必要向社會說清楚講明白，而不是一方面找柯文哲，拜託共同推動年金改革，令一方面卻又放任黨籍立委，在外面當打手潑糞，「我覺得這種兩面手法，民進黨可以停止了。」