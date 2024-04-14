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巴拉圭議長三度訪台 擬見蔡總統、賴清德

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
巴拉圭參議院議長歐斐拉（Silvio Adalberto Ovelar Benítez）應我國政府邀請將於今日下午率團抵台訪問，將與蔡英文總統，和副總統賴清德見面。圖／聯合報系資料照片
巴拉圭參議院議長歐斐拉（Silvio Adalberto Ovelar Benítez）應我國政府邀請將於今日下午率團抵台訪問，將與蔡英文總統，和副總統賴清德見面。圖／聯合報系資料照片

外交部今指出，巴拉圭參議院議長歐斐拉（Silvio Adalberto Ovelar Benítez）應我國政府邀請將於今日下午率團抵台訪問，將與蔡英文總統，和副總統賴清德見面。

外交部今表示，歐斐拉今率團，將於4月14日至18日率團訪台，成員包括參議院第二副議長阿瓦蓮嘉（Hermelinda Alvarenga）及參議員迪亞斯（Pedro Alejandro Díaz）等參議院「台巴友好委員會」跨黨派成員，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，歐斐拉投身國會達20年，受到廣大民意支持，在去年4月國會選舉中以全國第一高票第四度連任。歐斐拉兩度擔任參議院議長，並曾分別主持前總統阿布鐸（Mario Abdo）及現任總統潘尼亞（Santiago Peña）的就職典禮，極具政壇影響力，更是巴國國會內堅定友台的力量。

外交部指出，歐斐拉曾於2004年出任社會行動部部長，及2019年擔任參議長任內兩度來訪，此次為第三度訪台，旨在推動雙方國會交流，並進一步瞭解我國政經及科技進步現況。訪團在台期間將晉見總統蔡英文及副總統賴清德，分別接受立法院長韓國瑜，及外交部長吳釗燮款宴，並將拜會財團法人國際合作發展基金會、海外投資開發股份有限公司、國立台灣科技大學、台北捷運高運量系統行控中心、台灣事實查核中心、國泰綜合醫院及參訪高雄佛光山佛陀紀念館等機構。

佛光山佛陀紀念館 外交部 蔡英文 賴清德

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