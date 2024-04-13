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補選僅贏一席 民進黨：持續深耕地方

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
補選僅贏一席，民進黨表示，將持續深耕地方。圖／聯合報系資料照片
補選僅贏一席，民進黨表示，將持續深耕地方。圖／聯合報系資料照片

地方選舉結果出爐，民進黨在苗栗市、台東縣大武鄉、雲林縣虎尾鎮提名黨籍候選人；雲林縣麥寮鄉、宜蘭縣員山鄉與候選人合作。最後僅麥寮鄉許忠富勝選。

民進黨發言人吳崢表示，從近期的多份民調顯示，民進黨的政黨支持度仍然位居國內政黨之首，雖然地方選舉涉及諸多地方因素，加上這次屬補選性質，選民關注度與投票意願不高。民進黨將持續發掘培養人才，深耕地方，強化地方組織力量，用清廉、勤政、愛鄉土的精神，2026年贏得人民信賴。

吳崢表示，綜觀本次結果，各區補選投票率普遍偏低，多數投票率皆低於三成。在雲林縣麥寮鄉，民進黨合作的候選人許忠富順利當選。宜蘭員山鄉議員補選，民進黨合作的藍萬義則以226票些微差距飲恨。

吳崢表示，在苗栗市，民進黨提名的市長候選人徐筱菁全力拚戰，再次拉近年初立委選舉時曾玟學與邱鎮軍間的差距，未來民進黨將持續在苗栗深耕，回應鄉親期待。

吳崢表示，台東線大武鄉，是民進黨首次在本區提名黨籍候選人。蕭國書雖未能突圍，但成功在此次選戰中展現民進黨創黨精神，不畏艱難挑戰勇往直前，為民主新血開路。

吳崢 投票率 民進黨

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