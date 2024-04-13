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聖露西亞迎台灣商務考察 駐台大使盼為邦誼注活力

中央社／ 台北13日電

友邦聖露西亞政府實施經濟投資移民項目，俗稱公民投資計畫。聖露西亞駐台大使館今天表示，聖露西亞迎接台灣14名透過此計畫，取得公民身分的投資者進行商務考察，期待藉此促進兩國經濟合作，為邦誼注入新活力。

聖露西亞駐台大使館發布新聞稿表示，聖露西亞政府自2015年開始實施經濟投資移民項目（俗稱公民投資計畫），首次迎接台灣14名透過此計畫取得公民身分的投資者，體驗露國蓬勃發展的經濟、天然景觀和文化美食。

聖露西亞駐台大使館指出，此次名為「超越護照：聖露西亞投資探索之旅」的商務考察活動，由聖露西亞副總理希萊爾（Ernest Hilaire，另譯：希瑞爾）邀請投資者，由聖國官方授權經濟投資移民代表啟景國際顧問公司統籌執行，在聖露西亞駐台大使館督導下，展開從4月9日至13日的商務考察行程。

聖露西亞駐台大使路易斯（Robert Kennedy Lewis）表示，看到投資者對聖露西亞的商業前景與文化美景，展現濃厚興趣，令人無比振奮，期望商務考察活動促進經濟合作，更為聖露西亞與台灣之間的邦誼注入新的活力。

聖露西亞駐台大使館表示，聖露西亞投資部向投資者介紹旅遊、製造、全球商業外包及房產等關鍵產業，提供投資者從取得公民身分到輔導企業深耕聖露西亞的策略；此次商務考察活動為投資者提供平台，期待促進合作、鞏固聖露西亞與台灣邦誼。

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