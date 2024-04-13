國會改革法案周一朝野首戰 觀戰重點整理

國民黨司法法制委員會下周一排審國會改革相關法案，在野力拚當天送出委員會；民進黨方面，黨團版本已出爐，但尚未排入委員會議程。彙整三黨版本，下週一藍綠白預計將在國情報告、國會調查權、藐視國會、強化同意權四大議題上交鋒。

●總統國情報告 藍白主張即問即答

根據現行「立法院職權行使法」，依「憲法」增修條文規定，立法院得於每年集會時，聽取總統國情報告，且依立法院4分之1以上立委提案，通過決議後，就國家安全大政方針，聽取總統國情報告；而總統得咨請立院同意後，到立院進行報告。

國民黨團主張，總統應該在每年2月1日前，向立法院送交國情報告書，並在3月1日赴立法院進行國情報告。至於新任總統，則要在就職兩週內提出國情報告書，並在一個月內到國會報告。

在國民黨、民眾黨的修法版本中，共通點在於都要求總統必須「即問即答」；不過，民進黨認為，此舉恐怕是違憲，國會依法負責的應該是行政院長。根據憲法，立法院是「得」聽取總統國情報告，並未載明詢答，因此認為可維持現行法案，未提出相關修改。

●調查權 國民黨主張設調查委員會

在國會調查權方面，國民黨立委在「立法院職權行使法」中主張，將第8章「文件調閱之處理」，修改為「調查權之行使」，並增訂第9章之1「聽證會之舉行」；至於民眾黨團的版本，則是將第八章修改為「聽證調查與文件調閱」。

現行立法院是「調閱委員會」，而國民黨認為，應改為「調查委員會」，並可設立「調查專案小組」，可以要求相關機關提供必要資料，並且舉行聽證。

民進黨團主張，調查權、調閱權雙軌制。針對憲法賦予立法院之職權有重大關聯者，得決議成立調查委員會，而委員會得成立調閱專案小組。綠營強調，不可以侵犯其他國家機關獨立行使職權的權力，而且訴訟判決、訴願事件還未確定之前，也不可行使調查權或調閱權。

●藐視國會

在藐視國會方面，僅有民進黨沒有提出此一主張。國民黨版本，提出刑法修正草案，增訂第5章之1「藐視國會罪」，明訂出席聽證會受質詢時，若虛偽陳述將處3年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。行政官員接受立委總質詢時，若隱匿所知或明知不實仍虛偽陳述，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；而若行政官員在總質詢時反質詢，經主席制止仍繼續者，將處6個月以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。

民眾黨團則是提出「立法院職權行使法」第25條修正草案，官員在答詢時如果超過質詢範圍，未經主席同意或答詢不涉機密，不得拒絕答覆，也不得隱匿資訊或虛偽陳述；若違規，主席得予制止，並得要求被質詢人為真實且完全的答覆。

民進黨團沒有提出藐視國會相關條文，但主張透過「立法委員行為法」強化國會議員自律，新增立委不得有性騷擾或性別歧視的言詞或行為，違反者經紀律委員會邀請專家學者調查，做成調查報告及處理建議後，提報院會議處。立委涉刑事責任者，可移送檢察機關依法辦理。

●強化同意權

國民黨團主張，補選副總統、彈劾總統副總統、人事同意權案，得舉行聽證會，審查也不少於一個月；而民眾黨認為，人事同意權行使前要舉行公聽會，且審查過程不得少於兩個月；至於民進黨版本主張，增訂輔助行使同意權，得召開公聽會。

民進黨團版本表示，為完備同意權行使規定，針對憲法的人事同意權須經全體立委2分之1同意，針對法律者則須經出席立委2分之1同意。

●民進黨主張強化秘密會議、增設資訊長

民進黨版本中也針對近來備受討論的國安議題，在秘密會議上進行強化，要求秘密會議中與會的立法委員、列席人員與會場員工，禁止攜帶任何錄音錄影器材，拒絕交付器材或拒簽保密切結書者，不得入場；另外，民進黨也認為立法院的資安很重要，因此提出「立法院組織法」應增加「資安長」。不過，此一部分，國民黨跟民眾黨版本則無相關主張。