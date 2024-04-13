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訪中卻能立院表決 盧縣一：對投票紀錄一無所悉

中央社／ 台北13日電
國民黨立委盧縣一。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委盧縣一。圖／聯合報系資料照片

立法院會朝野昨天為年改修法復議案表決，國民黨立委盧縣一遭爆人在中國卻有表決紀錄，引發爭議。盧縣一今天透過聲明表示，他出訪對岸代表台灣原住民與大陸少數民族交流，民進黨立委刻意政治惡鬥令人遺憾。

盧縣一強調，對於他缺席院會，卻有投票紀錄一事，他一無所悉，他出差前已告知國民黨團同仁，一切權利行使，尊重配合黨團。

立法院藍綠陣營昨天就年改修法復議案過招，國民黨團提變更議程，否決民進黨團所提的復議案，過程中藍綠上演表決大戰，數度打成平手，最後立法院長韓國瑜加入挺藍，裁決民進黨團復議案不通過，藍營所提相關公教年改修法版本付委審查。

不過院會結束後外界發現，盧縣一參與第1案表決，第2、3案未投票。民進黨立委鍾佳濱昨晚爆料，盧縣一人在中國，根本不能投票，引發代按表決器爭議。

盧縣一今天透過聲明表示，會期期間出公差不分藍綠，民進黨立委卻刻意上升為政治惡鬥，令人遺憾，尤其他出訪對岸，代表台灣原住民與大陸少數民族進行交流，是表達台灣原住民文化交流的立場，除了能和緩近年來持續惡化的兩岸關係，也是增進兩岸人民情感，從人民立場思考，有益無害。

盧縣一指出，民進黨立委用戲謔筆法嘲諷他，不但不尊重同僚，更是對他代表的原住民族群是一種言語霸凌與傷害，民進黨總是在要選票時與原住民稱兄道弟，不用選票時，就把原住民棄如敝屣，隨意侮辱。

盧縣一表示，台灣原住民就是「台灣的主人」，他為原住民、兩岸人民願意善意交流，盼讓兩岸能「對等與尊重」，希望民進黨立委也能收起戲謔的態度，向他致歉。

原住民 國民黨 民進黨

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