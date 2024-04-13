談馬習會 夏立言：加分、好事

國民黨副主席夏立言即將結束訪美行程，他在華府對媒體表示，國民黨認為馬習會是加分，前總統馬英九每次都會利用各種場合來彰顯「中華民國」的存在，以及一些關乎兩岸的正確觀念，無論是有意或口誤，這都是很好的事情。

夏立言近日赴美參與智庫閉門活動，會晤美國行政部門官員與國會議員；與此同時，前總統馬英九10日在北京會晤中共總書記習近平。

國民黨事前定調樂見馬英九訪陸，維持兩岸的溝通管道，中華民國陸委會事後批評，馬此次與習近平會晤時，未能向中方公開傳達台灣人民對捍衛中華民國主權及民主自由體制的堅持，有違台灣社會的期待，陸委會深感遺憾。

馬英九在與習近平會晤時，說出中華民國而後修正為中華民族，引發外界討論。

夏立言說，馬利用各種場合來表彰中華民國的存在，以及一些關乎兩岸的正確觀念，所以這次無論馬是有意或無意，他都覺得這是很好的事情；國民黨一向支持任何有助兩岸穩定與和平的溝通對話管道，樂見馬總統帶領年輕人赴陸訪問。

夏立言表示，他此行向美方說明，國民黨有許多年輕立委加入立院，未來會用更年輕的方式來呈現，希望吸引更多選票；美國的政策依然是親美和日友陸，必須穿梭在有利害關係的各方之間，相互增進了解，這是他訪美和訪陸的工作目標。

在結束美國行程後，夏立言透露他月底就會到中國大陸浙江參加夏禹的文化活動，而此行沒有計畫會晤中方官員。