韓國瑜關鍵出手 藍年改案順利付委

立法院會朝野昨天再度過招，國民黨立院黨團發出甲動並提出變更議程，針對民進黨立院黨團對國民黨立委賴士葆等所提的「軍公教年金停砍復議案」提出否決案，雙方展開表決大戰。三個表決案中有二案票數藍綠各為四十七票平手，最後立法院長韓國瑜出手助攻國民黨，裁決民進黨團復議案不通過。藍委所發動的軍公教年金相關修法，得以順利交付委員會討論。

國民黨立委賴士葆等提出「公務人員退休撫卹法」、「公立學校教職員退休撫卹條例」修法相關版本，內容主張停止軍公教年金逐年遞減、退休金應依照物價指數調整等，民進黨團日前在院會提復議。國民黨團昨在立法院會討論事項時要求處理，讓停砍軍公教年金相關法案能交付委員會審查。

討論事項總共三案，藍綠都發出甲級動員，但各自立委未全數出席。第一案表決時，國民黨團主張反對、民進黨團贊成，原本各以四十七票平手，韓國瑜當場稱「按照立法院議事規則重行表決」，立法院副院長江啟臣趕到議場投下關鍵反對票，國民黨表決過關，民進黨立委當場疾呼「江副院長要中立！」

討論事項第二案，民進黨以四十七票贊成、國民黨四十六票反對，不過國民黨立委馬文君表示現場表決卡有問題，國民黨隨即提出「重付表決」，結果藍綠各以四十七票平手，最後韓國瑜以主席身分裁決「本席決定反對，因此復議案不通過」。第三案，藍綠同樣各四十七票平手，韓國瑜一樣表示反對。國民黨團提出三項否決民進黨復議案都表決過關。

韓國瑜出手關鍵一票讓國民黨團表決勝利，民進黨團幹事長吳思瑤不滿怒嗆，「韓國瑜議事不中立」。國民黨團書記長洪孟楷則搬出法條反嗆，依照「立法院職權行使法」規定，出席委員表決同數時取決於主席，前立法院長王金平在表決平手時也有投過票，這些都依法有據，「不知道民進黨團在巨嬰什麼？吵鬧什麼？」

國民黨團總召傅崐萁表示，國民黨甲動就是要針對民進黨總召柯建銘周二對國民黨粗暴的對待，正式正面對決。國民黨不會容忍民進黨過去八年粗暴的方式繼續在國會橫行。

民進黨表決輸後也痛批民眾黨團不投票，民眾黨團總召黃國昌表示，民進黨立委表決輸就牽拖民眾黨，要哀怨自己表決投輸了，應該問自家總召柯建銘跑去哪裡？難道柯建銘所謂的「天天甲動」，只有適用在其他民進黨立委嗎？

對於黃國昌批評，柯建銘表示，行政院長陳建仁昨天到新竹視察高鐵橋下聯絡道路，這是他之前選舉提出的政見，事前已經跟黨團請假。至於輸掉復議案表決？柯建銘說，復議案只是各黨團態度展現，就算全員到齊，怎麼算票都會輸，重點是要測試民眾黨的態度。