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超級補選日？ 全台6場補選13日登場 各地選情一次看

中央社／ 12日綜合電
全台6場公職補選13日登場，分別為苗栗縣苗栗市長、雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長、台東縣大武鄉長、宜蘭縣第4選區縣議員和台中市第15選區市議員。投票示意圖。聯合報系資料照片
全台6場公職補選13日登場，分別為苗栗縣苗栗市長、雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長、台東縣大武鄉長、宜蘭縣第4選區縣議員和台中市第15選區市議員。投票示意圖。聯合報系資料照片

全台6場公職補選13日登場，分別為苗栗縣苗栗市長、雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長、台東縣大武鄉長、宜蘭縣第4選區縣議員和台中市第15選區市議員，各政黨傾全力輔選，宛如2024總統與立委大選延長賽。

2024總統與立委大選今年1月落幕，第11屆立委已經於2月1日就職，其中19位當選人同時具現任民選地方公職人員身分，共有5個職缺須辦理補選，此外，前麥寮鄉長蔡長昆因當選無效二審定讞而被免職，中選會投票日均訂於13日。

台東大武鄉長補選，國民黨提名57歲、從政經驗22年的現任大武鄉代表會副主席王景昌，民進黨則徵召71歲的創黨黨員蕭國書，現任代表高春花脫離國民黨以無黨籍參選。

國民黨高規格輔選王景昌，從黨主席朱立倫、秘書長黃健庭到台東縣長饒慶鈴、議長吳秀華多次陪拜票，希望延續執政；民進黨盼蕭國書「老將新面孔、開路急先鋒」為民進黨在南迴線開疆闢土；高春花希望在2黨夾殺中殺出一片天。

苗栗市長補選有3人角逐，現任縣議員余文忠、徐筱菁分別代表國民黨、民進黨參選，另有「4寶爸」林志豪以無黨籍身分參戰。藍綠陣營選前黃金週都有中央級大咖站台助陣，林志豪則訴求跳脫藍綠，盼在2黨間殺出血路。

徐筱菁日前與準副總統蕭美琴一起包飯糰，訴求團結，以女性溫柔、堅韌特質，為苗栗市注入年輕、改變的力量；余文忠則有立法院長韓國瑜、國民黨主席朱立倫現身選前之夜力挺，並有縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌等在地藍營要角為後盾，積極鞏固票源。

虎尾鎮長補選有4名候選人登記，除了挑戰立委失利的無黨吳炳輝，備受矚目包括有雲林縣長張麗善、立委丁學忠等人支持的無黨林嘉弘、無黨雲林縣議員黃美瑤和民進黨徵召的前立委蘇治芬祕書林明正。

國民黨頻頻到虎尾鎮輔選，拉抬林嘉弘聲勢，黃美瑤不輸陣，強調民意是自己最大的後盾，而林明正則有民進黨力挺，3方實力不分軒輊。

麥寮鄉長補選儼然鄉長選舉的延長賽，除了前鄉長蔡長昆因當選無效而下台，其他4名落選者捲土重來再拚一次。

林宜豊原是無黨，此次被民眾黨舉薦參選，民眾黨主席柯文哲傾全黨之力挺1人；無黨籍雲林縣議員許留賓、民進黨員許忠富以無黨籍身分參選、國民黨徵召前雲林縣議員許志豪，各方勢力拉鋸激烈，形成4咖督。

另外，宜蘭縣員山鄉縣議員補選，雖4名候選人都以無黨籍身分登記參選，但民進黨力挺前員山鄉代表藍萬義，國民黨則支持員山鄉長張宜樺妻子黃雯如，間接形成藍綠對決態勢，勝負仍難以論斷。

台中市議會第4屆議員第15選舉區（平地原住民）補選，分別有吳軍（國民黨籍）、吳建德（國民黨籍）、余俊宏（無黨籍）、曾健基（無黨籍）、林清發（無黨籍）5人登記參選，其中同屬國民黨的吳軍及吳建德形成網內互打，讓選戰增添變數。

中選會 國民黨 投票 民眾黨 民進黨 補選

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