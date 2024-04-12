賴清德、蕭美琴520就職 國宴地點選定台南福爾摩沙遊艇飯店

正值520政府交接期間，總統府發言人林聿禪今天表示，第16任總統副總統交接小組於近期召開籌備會議，會議由總統府秘書長林佳龍與副總統當選人蕭美琴主持，會議除針對各項業務交接進行討論外，也就520就職慶典相關事宜進行規劃討論。

林聿禪製出，關於就職慶典討論事項包含，就職典禮前後儀典安排、慶祝大會及國宴表演活動規劃、外賓與僑胞接待參與事宜，就職典禮舉辦期間之周邊交通動線規劃等。其中慶祝大會及國宴表演活動由中華文化總會規劃籌備，並且確定本次國宴地點選在台南市福爾摩沙遊艇飯店舉辦。

林聿禪表示，國宴地點選在台南舉辦，主要是正副總統當選人與台南的淵源，並且今年適逢台南400相關活動，「越在地、越國際」，希望透過相關的規劃，讓參與國宴的外賓與友人，體驗台南府城的文化淵源與在地風俗，進而展現台灣多元文化的魅力，以及富饒厚實的軟實力。