為何沒響應藍營甲動？林思銘解釋：3月已排考察

立法院會今上午針對日前民進黨團所提之軍公教退休金相關復議案進行表決，國民黨、民進黨皆發出甲動，且都有立委未出席。國民黨團首席副書記長林思銘解釋未出席原因，早在今年3月敲定與新竹縣議會議長張鎮榮、新竹縣副縣長出國考察，且黨團甲動通知昨下午6時發出，他人已在準備登機。

立法院會今上午上演表決戰，藍綠祭出甲動，林思銘、國民黨立委陳雪生、陳玉珍、陳菁徽、翁曉玲等共5人缺席全部表決；民進黨團總召柯建銘、立委陳亭妃、王定宇、陳培瑜等4人缺席全部表決。

翁曉玲辦公室解釋，翁曉玲因有重要私事而未到，且許久之前已向國民黨團三長報備。

陳菁徽辦公室也透露，陳菁徽今早8時前已在黨團大會，約9時在國是論壇發言，9時30分時有醫療個案需緊急醫療處置，進行手術，預計10時30分回到議場，但醫療處置的情況有延遲，導致趕回議場時，已是討論事項第三案且表決完畢。

林思銘表示，因張鎮榮與新竹縣副縣長3月敲定至大陸重慶市，進行雙方城市交流後，即邀請他一同前往。基於為能維持兩岸的和平交流，他應允陪同，並期雙方就城市建設、文化發展與人民觀光等議題，相互交流並考察。

林思銘說，今日院會黨團之甲動通知，乃於昨日下午6時後發出，而他於立院委員會結束後，當時已於機場準備通關出發，故已無法改變此排定之行程。

林思銘表示，關於今日相關提案，他除與黨團立場一致外，並已提出「公務人員退休資遣撫卹法第67條條文修正草案」，此外亦以黨團名義共同提出「公務人員退休資遣撫卹法第37條條文修正草案」，兩案皆已通過一讀，排入司法及法制委員會審查。

林思銘最後強調，相關公務人員福利的議題，他是長期關注，並秉持立法委員職責，提出相關之修法條文。後續將繼續推動，並全程參與相關法案之審查通過，並監督相關單位落實施行。