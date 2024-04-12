民眾黨提修法增訂親職三假 主張可以「小時」為單位

民眾黨團今天舉行記者會，表示將提案修法，增訂親職假、親職教育假、增加家庭照顧假天數，並主張親職假可以用小時為單位來計算處理，希望幫助雙薪家庭不受限於經濟負擔考量，能彈性運用時間參與親子活動，紓解台灣生育率低的沉痾。

民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊表示，台灣生育率持續低迷，許多夫妻不生的理由是經濟負擔太重、擔心孩子教養或未來發展、擔心沒有時間教養小孩等；儘管目前已有家庭照顧假，卻經常「看得到用不到」。

黃珊珊指出，有2成勞工曾遇老闆不讓請假，或自己不敢提出申請，規模100人以上的事業單位，有將近3成是沒有托兒服務機構或托兒服務措施的，很多女性因此離開職場，這樣不友善的育兒環境也讓新生兒人數持續下降。去年台灣新生兒僅13.5萬人，死亡率則高達20.5萬人。

民眾黨立委陳昭姿批評，台灣相關法條形同具文，都是徒有形式而無實際作用的文字，無法根本真正落實親職教育，因此台灣民眾黨團提出修法，增訂性別平等工作法第16條之1「親職假」，受雇者任職滿6個月之後，在子女滿8歲前皆得申請，直到子女滿8歲為止，親職假與育嬰假合併計算，最長是2年。

陳昭姿表示，民眾黨團主張親職假可以用小時為單位來計算處理，更為彈性，為避免公司人力安排不及，受僱者應於10日前排定3個月內的請假日。親職教育假方面，增訂性別平等工作法第16條之2，方便家長參加教保服務機構所舉辦的幼兒親職活動、國教階段的學校教育事務，全年以每一子女以1日為限。

陳昭姿表示，民眾黨團主張，家庭照顧假應從事假的假別中獨立出來，從7天增加至14天，同時將「天災或嚴重傳染病發生而有照顧親屬需求」，明訂為家庭照顧假的一環。