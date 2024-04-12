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被傳接棒選新北市長 劉和然：目前沒有任何決定

中央社／ 新北12日電
新北市副市長劉和然被認為是2026市長選舉熱門人選之一，他今天表示，目前沒有任何決定，對有心投入讓城市更好的人，他都樂觀其成。聯合報系資料照／記者江婉儀攝影
新北市副市長劉和然被認為是2026市長選舉熱門人選之一，他今天表示，目前沒有任何決定，對有心投入讓城市更好的人，他都樂觀其成。聯合報系資料照／記者江婉儀攝影

新北市副市長劉和然被認為是2026市長選舉熱門人選之一，他今天表示，目前沒有任何決定，對有心投入讓城市更好的人，他都樂觀其成。

劉和然今天主持教育局「新北綠領人才培育計畫」記者會後接受聯訪，媒體詢問他是否有意參選2026年新北市長。

劉和然表示，選舉是很複雜的事，他自己認為，人生很多事情不是當下就可決定。最近外界一直詢問此議題，他可以真誠告訴大家，「目前沒有任何的決定」。

他說，最近傳出有很多人想要投入2026年市長選舉，依照他在台北縣與升格後的新北市服務37年觀察，新北不斷成長也有潛力，讓大家有心投入讓城市愈來愈好。

劉和然說，市政是一棒接一棒，不管有心者是誰，只要對城市有貢獻、有想法，他都樂觀其成。

市長侯友宜近期多次率團隊舉辦各行政區行動治理座談時，被外界認為有意挑戰下屆市長的台灣民眾黨籍立法委員黃國昌，也出席傾聽基層里長心聲。

侯友宜今天接受聯訪時被詢問，昨天與黃國昌再度於新莊行動治理座談碰到，如何看待白營提前布局2026市長選舉，侯友宜是否也在幫劉和然布局。

侯友宜說，現在全力推動新北市政，在每個區政的座談會瞭解里長的心聲，大家一起面對讓新北市更好。市府每個人都是團隊，最重要是一步一腳印，讓新北市能突飛猛進。

侯友宜 劉和然 新北

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