黃子佼持未成年性影片獲緩起訴 綠委將提修法增加量刑
藝人黃子佼持有未成年兒少性影像，卻獲檢察官緩起訴處分，引發議論。民進黨立委邱志偉、張雅琳等人今天呼籲法務部重新審視黃子佼犯罪樣態，嚴懲其犯罪行為。邱志偉等人也主張將提出修法，增加兒少性剝削的量刑程度，嚇阻類似事件再發生。
邱志偉指出，據其掌握的緩起訴書部分內容，發現黃子佼犯罪行為比新聞先前報導的還要離譜。其所持影像內容，受害者年紀從12、13到17歲不等，內容更非外界認知的穿著清涼，而是涉及殘忍的虐行。花費金錢去購買下載這樣的影像，不僅造成受害者身心受創，若無法予以重懲，難以想像未來還有不同對兒少的暴行發生，對整個社會的價值觀和道德風氣造成極大的負面影響，司法對這樣的行為必須是零容忍。
檢察官在緩起訴書內容提到，觀看相關兒少影像，很可能激起對於兒少的犯罪行為，但卻僅因為審酌黃子佼沒有前科，影像予以銷毀，竟就認定可以予以緩起訴並寫1200字悔過書即可，這與社會通念完全不符。
邱志偉表示，黃子佼長期作為兒童弱勢的代言人，深知兒少族群的脆弱性，絕非一般民眾的懵懂無知，屬於明知故犯的惡行重大行為，甚至在兒少性剝削條例修法後，仍持續下載影片。邱志偉呼籲，高檢署評估是否發回繼續偵查或起訴時，應思量該案對社會觀感、個案具體犯行，若因該案處分過輕，恐造成國人不當聯想致使憾事再次發生。
張雅琳說，此案檢察官為緩起訴的理由根本禁不起檢驗，因為檢方不僅稱黃子佼長達6年的購買紀錄是一時失慮，更拿沒有觸犯更嚴重的罪刑做為理由，意圖論證黃子佼購買並持有少年性影像的行為犯行來淡化被告犯行。
張雅琳認為，檢方的緩起訴理由不只毫無邏輯，更無法對社會大眾交代，她將提出修法，方向包括加重持有和觀看兒童性剝削物品的刑罰，並公布兒童犯罪者身份，以防止類似犯罪再次發生。
邱志偉等人提出修法三大訴求，包括「司法應考量犯罪樣態，嚴懲兒少性影像犯罪者」、「勿讓台灣成兒少保護第三世界，應加重刑罰嚇阻犯罪」、「為達矯正目的，觸犯兒少性剝削防制條例者應強制治療」，呼籲法務部、衛福部應該針對相關犯罪樣態予以重懲，並在現行法規提出配套措施。
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