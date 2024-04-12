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黃子佼持未成年性影片獲緩起訴 綠委將提修法增加量刑

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導

藝人黃子佼持有未成年兒少性影像，卻獲檢察官緩起訴處分，引發議論。民進黨立委邱志偉張雅琳等人今天呼籲法務部重新審視黃子佼犯罪樣態，嚴懲其犯罪行為。邱志偉等人也主張將提出修法，增加兒少性剝削的量刑程度，嚇阻類似事件再發生。

邱志偉指出，據其掌握的緩起訴書部分內容，發現黃子佼犯罪行為比新聞先前報導的還要離譜。其所持影像內容，受害者年紀從12、13到17歲不等，內容更非外界認知的穿著清涼，而是涉及殘忍的虐行。花費金錢去購買下載這樣的影像，不僅造成受害者身心受創，若無法予以重懲，難以想像未來還有不同對兒少的暴行發生，對整個社會的價值觀和道德風氣造成極大的負面影響，司法對這樣的行為必須是零容忍。

檢察官在緩起訴書內容提到，觀看相關兒少影像，很可能激起對於兒少的犯罪行為，但卻僅因為審酌黃子佼沒有前科，影像予以銷毀，竟就認定可以予以緩起訴並寫1200字悔過書即可，這與社會通念完全不符。

邱志偉表示，黃子佼長期作為兒童弱勢的代言人，深知兒少族群的脆弱性，絕非一般民眾的懵懂無知，屬於明知故犯的惡行重大行為，甚至在兒少性剝削條例修法後，仍持續下載影片。邱志偉呼籲，高檢署評估是否發回繼續偵查或起訴時，應思量該案對社會觀感、個案具體犯行，若因該案處分過輕，恐造成國人不當聯想致使憾事再次發生。

張雅琳說，此案檢察官為緩起訴的理由根本禁不起檢驗，因為檢方不僅稱黃子佼長達6年的購買紀錄是一時失慮，更拿沒有觸犯更嚴重的罪刑做為理由，意圖論證黃子佼購買並持有少年性影像的行為犯行來淡化被告犯行。

張雅琳認為，檢方的緩起訴理由不只毫無邏輯，更無法對社會大眾交代，她將提出修法，方向包括加重持有和觀看兒童性剝削物品的刑罰，並公布兒童犯罪者身份，以防止類似犯罪再次發生。

邱志偉等人提出修法三大訴求，包括「司法應考量犯罪樣態，嚴懲兒少性影像犯罪者」、「勿讓台灣成兒少保護第三世界，應加重刑罰嚇阻犯罪」、「為達矯正目的，觸犯兒少性剝削防制條例者應強制治療」，呼籲法務部、衛福部應該針對相關犯罪樣態予以重懲，並在現行法規提出配套措施。

知名藝人黃子佼持有兒少性影像，卻獲檢察官緩起訴處分，引發社會譁然。立法委員邱志偉（中）、張雅琳（右二）、鍾佳濱（左一）、陳素月（右一）、吳沛億（左二）等委員今天舉行記者會，呼籲法務部應當重新審視黃子佼的犯罪樣態，針對其具體犯罪事證以及其過去所具兒少公益代言之社會形象，應當嚴懲其犯罪行為。記者林伯東／攝影
知名藝人黃子佼持有兒少性影像，卻獲檢察官緩起訴處分，引發社會譁然。立法委員邱志偉（中）、張雅琳（右二）、鍾佳濱（左一）、陳素月（右一）、吳沛億（左二）等委員今天舉行記者會，呼籲法務部應當重新審視黃子佼的犯罪樣態，針對其具體犯罪事證以及其過去所具兒少公益代言之社會形象，應當嚴懲其犯罪行為。記者林伯東／攝影

修法 張雅琳 邱志偉

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