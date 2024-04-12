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影／沒被放民眾黨輔選團海報...蔡壁如曝心酸 江和樹急喊話

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾黨台中市黨部主委、市議員江和樹。圖／江和樹提供
民眾黨台中市黨部主委、市議員江和樹。圖／江和樹提供

雲林麥寮鄉長4月13日補選，民眾黨主席柯文哲率18人軍團南下輔選，前立委蔡壁如沒在海報上，昨她在臉書上自嘲是「連尾牙都沒分的『阿信』」怒嗆，還說「真的很心酸」。同黨台中市黨部主委、市議員江和樹說，站在地方角度只能為她加油，但蔡壁如對民眾黨有貢獻，喊話黨中央，坐下來談，也呼籲蔡把話講開來，不要結在心裡，雙方各退一步，民眾黨成立四年，沒有本錢可以分裂。

雲林麥寮鄉長4月13日補選，民眾黨主席柯文哲率18人軍團南下輔選，前立委蔡壁如沒在海報上，她在臉書怒嗆「最討厭說謊的人和事，尤其討厭有人故意支支吾吾對媒體放話，不但不能解決問題，只會惡化問題」。

蔡壁如還在臉書上表示，很明顯是有人早就不想讓我去，真的很心酸，雖然身為連尾牙都沒分的「阿信」。她還是會去為林宜豊加油打氣，不論如何，黨的提名人本該熱忱相挺，不是嗎？

蔡壁如臉書怒嗆「討厭有人說謊」，並且有人不希望她去麥寮輔選，很心酸。圖／取自蔡壁如臉書
蔡壁如臉書怒嗆「討厭有人說謊」，並且有人不希望她去麥寮輔選，很心酸。圖／取自蔡壁如臉書

柯文哲 民眾黨 蔡壁如

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