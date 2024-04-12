寶林食物中毒案／北市府指中央不扣食材 王必勝怒嗆

寶林茶室食物中毒案，地方、中央持續隔空交火。藍營北市議員柳采葳昨質詢，衛福部第一時間不願查扣食材，北市勒令寶林分店停業還接到中央關切電話，明明衛福部動作比北市府慢，民進黨還批北市府慢半拍，「是不是釋放假消息」？蔣萬安說「是」。衛福部次長王必勝昨聞言動怒說「哪有什麼第一時間不願意？」質問北市為何不24日就帶回食材檢驗。

柳采葳說，北市3月24日接獲通知，立刻稽查並向衛福部通報疑似食品中毒案、採集現場生物環境跡證，25日再度稽查，26日勒令寶林茶室A13店停業，衛福部才首次參與北市稽查。

柳采葳說，據她了解，當時衛福部不願查扣食材，甚至27日寶林分店全勒令停業，北市府還接到中央關切電話「為什麼要做這麼絕」、「不是只有Ａ13一家嗎？」

蔣萬安說，24日稽查當時不知道個案死亡，也不符合中央食物中毒定義，現場關鍵是要找出同批食餘食材，卻未發現，所以盡力採集生物跡證。蔣也證實，衛生局長陳彥元回報「第一時間他們（食藥署）不願意」。

陳彥元補充說明，因中央認為主責是在地方衛生局，26日稽查時，他提到地方衛生局或一般醫療機構沒有這樣的檢驗量能，可能驗不出毒素，希望中央把食材帶回去檢驗，事後證明邦克列酸中央、地方都驗不出來。

勒令寶林全面停業是否接到中央關切電話？陳說，每次大幅度關店都會討論，以免波及無辜；「當時我們認為食材有交換的可能，還是堅持先關，中央也尊重。」

衛福部次長王必勝。本報資料照片

「他還在推這些責任，我覺得真的很奇怪，這不是首都市府的首長應該要做的事情。」王必勝說，26日現場討論後續食材怎麼處理、要檢驗什麼，最後就是食藥署都帶走了，「哪有第一時間不願意？」

至於「有人打電話關切」，王更怒斥，「請麻煩和我講，公布出來，內容是什麼？」沒有人會說這種話，現在又在吵這些事情很無謂。食藥署副署長林金富也說，當天食藥署絕無表示不願意協助處理檢體。