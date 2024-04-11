王必勝駁蔣萬安提寶林停業有關切電話 北市：問適法性

台北市長蔣萬安今赴議會專案報告，議員問蔣寶林案「知有4案例時，衛福部卻不願查扣食材？」，蔣回「第一時間，他們是不願意」、要求勒令停業還接到中央關切電話；反遭王必勝批「哪有什麼第一時間不願意」，指北市推責任，北市副發言人李政軒表示，市府本於事實，3月27日確實有接到中央（食藥署）來電，詢問停止寶林所有分店營業的適法性。

對於王必勝稱寶林案市府「甩鍋」，北市府副發言人李政軒表示，市府始終本於事實，議員質詢期間提到的「3月27日勒令寶林停業時，還接到中央關切電話」，市府在3月27日確實有接到中央來電，詢問關於市府下令停止寶林所有分店營業的適法性。

李政軒表示，3月26日在市府堅持下，中央將35項食材查扣送驗也是事實；當天已知本案符合中央「食物中毒」定義，衛生局也判斷很可能是面對「極罕見」的特殊毒素情況下，考慮到市府量能有限，中央實驗室有更充裕的量能可以檢驗，所以特別與食藥署溝通，相關過程如有疑義，相信王必勝次長也不會說出「所以最後的結局是我們食藥署就把他帶走啦。」