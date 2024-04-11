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指澳洲國會議員對陸警告不屑一顧 澳媒：「隱形式」訪台時代已結束

中央社／ 雪梨11日專電
總統蔡英文（右）8日在總統府接見澳洲跨黨派國會議員訪問團，她說，面對威權主義擴張，民主國家更要站在一起，強化合作力道。中央社
總統蔡英文（右）8日在總統府接見澳洲跨黨派國會議員訪問團，她說，面對威權主義擴張，民主國家更要站在一起，強化合作力道。中央社

澳洲跨黨派國會議員近日高調訪問台灣，與2022年12月澳洲國會議員低調訪台呈現鮮明對比。澳洲媒體形容，澳洲國會議員對中國的警告不屑一顧，「隱形式」訪台的時代已經結束。

澳洲國會「外交國防暨貿易聯席委員會」主席、眾議員紐曼（Shayne Neumann）及「情報暨安全聯席委員會」副主席、眾議員華勒斯（Andrew Wallace）率領跨黨派國會議員共5人於4月8日至12日訪台，晉見蔡英文總統，並分別接受立法院長韓國瑜外交部吳釗燮款宴。

澳洲跨黨派國會議員訪問台灣雖行之有年，但過去曾一度保持低調。

2022年12月，6名澳洲跨黨派國會議員在2022年12月疫情後首度訪問台灣，由自由黨議員巴克霍茲（Scott Buchholz）率團，成員包括前副總理喬伊斯（Barnaby Joyce），以及其他兩名聯盟議員和兩名工黨議員。不過，訪團低調未公開行程，而是由外媒披露該次台灣行。外交部當時則僅向媒體證實確有訪團抵台，但基於互信不便透露訪團行程。

當時正值澳、中關係冷凍期，訪團成員喬伊斯返回澳洲後投書澳洲媒體，形容總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）對這趟台灣行「像是試著把我們藏在石頭底下」。

澳洲廣播公司（ABC）當時指出，同年5月甫上任的澳洲總理艾班尼斯刻意淡化此行，若干訪台議員考量政治敏感性，也不願過於高調。並有澳媒指，澳方向台灣要求不要公佈訪團與蔡總統及吳釗燮會面的影像，台灣也擔憂中國施壓導致訪團行程告吹。

之後，澳洲跨黨派國會議員在2023年9月再度訪台，由眾議員威爾森（Josh Wilson）與眾議員佛萊徹（Paul Fletcher）率領6名跨黨派參眾議員訪台。此前，中方對澳洲國會議員訪台行展開強烈抨擊。

澳洲媒體「澳洲人報」（The Australian）今天報導澳洲跨黨派國會議員此次的台灣行，描述澳洲國會議員對中國的警告不屑一顧，「隱形式」訪台的時代已經結束（the era of ‘invisible’ trips to Taiwan isover）。

訪台的澳洲國會議員接受澳洲人報及天空新聞（Sky News）採訪時也表示，他們沒有被指示這次行程要保持低調。

澳洲國會「情報暨安全聯席委員會」副主席華勒斯（Andrew Wallace）表示，澳洲與台灣之間是重要的關係，澳洲國會議員訪問台灣行之有年，「不能一邊談論開放民主，又試著在陰影底下來到這裡」。

吳釗燮 外交部 澳洲 蔡英文 議員 韓國瑜

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